SportasKitos naujienos

V. Gaubas privertė paprakaituoti penktąją pasaulio raketę

2026 m. balandžio 25 d. 17:45
Lrytas.lt
Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas (ATP-124) šeštadienį Ispanijoje sutiko vieną iš sunkiausių savo karjeros išbandymų.
Daugiau nuotraukų (1)
21-erių lietuvis Madride vyksiančiame ATP 1000 serijos „Mutua Madrid Open“ vyrų teniso turnyre 3:6, 4:6 nusileido Felixui Auger-Aliassime (ATP-5). Akistata truko 1 val. 22 min.
Penktoji pasaulio raketė lietuvio pasirodymą užbaigė antrajame turnyro etape.
Vis dėlto kur kas labiau tituluotam prancūzui šioje akistatoje lengva nebuvo – vyko apylygė kova. Vis dėlto F. Auger-Aliassime pavyko dukart per mačą laimėti lietuvio padavimų seriją.
V. Gaubas už savo pasirodymą gavo 50 reitingo taškų bei 31 585 eurus.
Čempionas savo sąskaitą papildys 1000 reitingo taškų ir kiek daugiau nei 1 mln. eurų.
Vilius GaubasTenisas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.