V. Gaubas privertė paprakaituoti penktąją pasaulio raketę

21-erių lietuvis Madride vyksiančiame ATP 1000 serijos „Mutua Madrid Open“ vyrų teniso turnyre 3:6, 4:6 nusileido Felixui Auger-Aliassime (ATP-5). Akistata truko 1 val. 22 min.
Penktoji pasaulio raketė lietuvio pasirodymą užbaigė antrajame turnyro etape.
Vis dėlto kur kas labiau tituluotam prancūzui šioje akistatoje lengva nebuvo – vyko apylygė kova. Vis dėlto F. Auger-Aliassime pavyko dukart per mačą laimėti lietuvio padavimų seriją.
V. Gaubas už savo pasirodymą gavo 50 reitingo taškų bei 31 585 eurus.
Čempionas savo sąskaitą papildys 1000 reitingo taškų ir kiek daugiau nei 1 mln. eurų.