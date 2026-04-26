Įspūdinga: A. Šidlauskas pagerino daugiau nei dešimtmetį nepajudintą Lietuvos rekordą

2026 m. balandžio 26 d. 12:47
Sekmadienį „Active Vilnius“ Lazdynų baseine vyksiančiame „ADMITA“ Lietuvos plaukimo čempionate olimpietis Andrius Šidlauskas užfiksavo naują nacionalinį rekordą.
Vyrų 50 m plaukimo krūtine kvalifikacijoje Šiaulių plaukimo centrui „Delfinas“ atstovaujantis sportininkas distanciją įveikė rekordiniu tempu – per 27,15 sek.
Tai 0,05 sek. geriau nei olimpiečiui Giedriui Titeniui nuo 2015 metų priklausęs Lietuvos vyrų rekordas.
Iki šių varžybų asmeninis A. Šidlausko karjeros rekordas buvo 27,33 sek.
„ADMITA“ Lietuvos plaukimo čempionate per keturias dienas jau pagerinti šeši šalies rekordai.
Panevėžietis sau priklausantį geriausią šalies vyrų pasiekimą turės galimybę atnaujinti vakare vyksiančiame 50 m krūtine A finale.
