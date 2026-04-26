Įspūdinga: A. Šidlauskas pagerino daugiau nei dešimtmetį nepajudintą Lietuvos rekordą

Vyrų 50 m plaukimo krūtine kvalifikacijoje Šiaulių plaukimo centrui „Delfinas“ atstovaujantis sportininkas distanciją įveikė rekordiniu tempu – per 27,15 sek.
Tai 0,05 sek. geriau nei olimpiečiui Giedriui Titeniui nuo 2015 metų priklausęs Lietuvos vyrų rekordas.
Iki šių varžybų asmeninis A. Šidlausko karjeros rekordas buvo 27,33 sek.
Panevėžietis sau priklausantį geriausią šalies vyrų pasiekimą turės galimybę atnaujinti vakare vyksiančiame 50 m krūtine A finale.