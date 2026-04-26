Lietuvos biatlono federacijos prezidentu perrinktas Arūnas Daugirdas

Konferencijos metu pateiktos federacijos veiklos ir finansinės ataskaitos, pristatytas 2026 metų biudžetas. Pristatant finansinės veiklos apžvalgą ir rezultatus pažymėta, kad per 2018–2025 metų laikotarpį Lietuvos biatlono federacijos finansavimas išaugo daugiau nei tris kartus, o tai – nuoseklaus ir sistemingo federacijos darbo rezultatas. Beje, net 83 proc. biudžeto buvo skirta rinktinių sportinei veiklai, sudarant prioritetą sportininkų rengimui bei kuo aukštesnių rezultatų siekimui.
Lietuvos biatlonininkų delegacija šių metų Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse buvo rekordinė – ją sudarė net 8 sportininkai. Mūsų šalies atstovų skaičius olimpinėse biatlono varžybose išaugo ketvirtą kartą iš eilės: 2010 m. Vankuveryje Lietuvai atstovavo 1 sportininkas, 2014 m. Sočyje – 2, 2018 m. Pjongčange – 4, o 2022 m. Pekine – 5.
Susiję straipsniai
Per praėjusį olimpinį ciklą aukštus rezultatus rodė Vytautas Strolia, į dešimtukus pasaulio taurės varžybose ne sykį prasibrovė vyrų estafetės komanda, Maksimas Fominas tapo pasaulio jaunimo vasaros biatlono čempionu ir po ilgos pertraukos buvo suburta moterų estafetės ekipa.
„Lietuvos biatlonas pasiekė reikšmingą kiekybinį augimą – didėja sportininkų tarptautinėse varžybose. Kol kas augame kiekybiškai, bet kitas etapas – kokybė ir gerėjantys rezultatai. Ir toliau planuojame stiprinti sportinę veiklą, plėtoti jaunimo programas, didinti tarptautinį konkurencingumą bei pradėti pasiruošimą naujam olimpiniam iššūkiui – Prancūzijos Alpių olimpinėms žaidynėms“, – sakė prezidentu perrinktas A. Daugirdas.
Federacijos vykdomojo komiteto nariais išrinkti A. Daugirdas, R. Griaznovas, Algirdas Puišys, Marijanas Kačanovskis, Aliona Sosunova, Diana Rasimovičiūtė ir Judita Traubaitė. Revizijos komisijos nariais išrinkti Viktorija Gudžiūnaitė, Rūta Černiauskienė bei Rolandas Saladžius.
Taip pat bus tęsiama infrastruktūros, sportininkų rengimo bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtra, o 2026 metų spalį planuojama minėti Lietuvos biatlono federacijos 70 metų jubiliejų.