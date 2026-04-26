Lietuvos jaunimo ledo ritulio rinktinė nuskynė dar vieną pergalę

Lietuvos rinktinei prireikė net penkių kėlinių, kol sugebėjo palaužti prancūzų pasipriešinimą. Draugiškose rungtynėse kelios dienos iki čempionato lietuvaičiai prapylė varžovams be jokių vilčių 1:6.
Tų rungtynių tęsinys persikėlė ir pirmąsias pasaulio čempionato rungtynes, kai prancūzai jau 32 sekundę išnaudojo daugumą, o dar po pusantros minutės pirmavo 2:0.
Po tokios audringos pradžios Lietuvos jaunimas neatsigavo ir visą pirmą kėlinį kartais tik akimis stebėjo varžovų klaidinančius judesius, kurie per pirmąsias 20 minučių į vartų plotą pasiuntė net 17 metimų, kai mūsiškiai atsakė vos 3.
Antrajame kėlinyje vaizdas aikštėje pasikeitė ir lietuviai bandė lyginti žaidimą, o įvarčiais tai padaryti pavyko trečiajame kėlinyje. Gynėjas K. Šimonis tolimu metimu sušvelnino rezultatą, D. Šulinskas prie vartų buvo pirmas ir pasiuntė ritulį į juos daugumoje, taip lygindamas rezultatą. Pergalę Lietuvos U18 rinktinei atnešė fantastiškas I. Kaupaičio šūvis į devyniukę besibaigiant rungtynėms.
Prancūzija buvo gerokai pranašesnė pagal metimus į vartų plotą, 32 prieš 18.
Geriausiu rungtynių žaidėju Lietuvos komandoje pripažintas vartininkas Dmitrijus Švecas.
Kitas rungtynes Lietuvos U18 rinktinė žais sekmadienį, 16 valandą su šeimininke, Estijos U18 rinktine.