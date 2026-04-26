SportasKitos naujienos

Lietuvos šokių pora – Europos čempionato prizininkė

2026 m. balandžio 26 d. 09:07
Šiandien Kišiniove, Moldovoje, įvyko WDSF Europos jaunimo standartinių šokių čempionatas, kuriame susirinko stipriausios žemyno poros. Tarp jų dalyvavo ir dvi Lietuvos deleguotos poros, o iš viso varžėsi 47 duetai iš 26 skirtingų šalių.
Daugiau nuotraukų (1)
Matas Puplevičius ir Gabija Vilčiauskaitė (Kauno „Dance Innovation Team“) iškovojo bronzos medalius. Sportininkai stabiliai įveikė visus atkrintamuosius turus, o finale teisėjų buvo įvertinti visomis trečiosiomis vietomis. Bendra poros surinktų vietų suma – 15, kuri ir lėmė galutinius rezultatus.
Lietuvai taip pat atstovavo Tauras Grigaliūnas ir Gabrielė Uldukytė (Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“ ir Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“). Naujasis duetas pateko į čempionato pusfinalį ir iškovojo devintąją vietą.
Europos čempionais tapo Moldovos duetas Artem Crivenco ir Alexandrina Martinova. Sidabro medalius iškovojo Rumunijos atstovai Berbece Patrick ir Andreea Sturzinschi. Geriausiųjų šešetą taip pat papildė Estijos duetas Martin Makarov ir Regina Peik, Latvijos atstovai Kristians Kalvans ir Dana Lebedeva bei pora iš Lenkijos Marceli Jozefowicz ir Malwina Cybulska.
Čempionato dalyvius vertino tarptautinė teisėjų komisija, sudaryta iš Moldovos, Ekvadoro, Latvijos, Italijos, Rumunijos, Lenkijos, Vokietijos, Estijos ir neutralaus tarptautinio statuso teisėjų.
sportiniai šokiaiEuropos čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.