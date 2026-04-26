Lietuvos šokių pora – Europos čempionato prizininkė

Matas Puplevičius ir Gabija Vilčiauskaitė (Kauno „Dance Innovation Team“) iškovojo bronzos medalius. Sportininkai stabiliai įveikė visus atkrintamuosius turus, o finale teisėjų buvo įvertinti visomis trečiosiomis vietomis. Bendra poros surinktų vietų suma – 15, kuri ir lėmė galutinius rezultatus.
Lietuvai taip pat atstovavo Tauras Grigaliūnas ir Gabrielė Uldukytė (Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“ ir Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“). Naujasis duetas pateko į čempionato pusfinalį ir iškovojo devintąją vietą.
Europos čempionais tapo Moldovos duetas Artem Crivenco ir Alexandrina Martinova. Sidabro medalius iškovojo Rumunijos atstovai Berbece Patrick ir Andreea Sturzinschi. Geriausiųjų šešetą taip pat papildė Estijos duetas Martin Makarov ir Regina Peik, Latvijos atstovai Kristians Kalvans ir Dana Lebedeva bei pora iš Lenkijos Marceli Jozefowicz ir Malwina Cybulska.
Čempionato dalyvius vertino tarptautinė teisėjų komisija, sudaryta iš Moldovos, Ekvadoro, Latvijos, Italijos, Rumunijos, Lenkijos, Vokietijos, Estijos ir neutralaus tarptautinio statuso teisėjų.