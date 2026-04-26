Londone krito maratono pasaulio rekordas

Tokį pasiekimą sekmadienį užfiksavo Sabastianas Sawe, kuris Londono maratoną įveikė per 1 valandą 59 minutes ir 30 sekundžių. Su tokiu rezutlatu jis pagerino pasaulio rekordą.
Iki tol geriausias maratono rezultatas buvo 2 val. ir 35 sekundės, šis rezultatas priklausė Čikagos maratoną įveikusiam Kelvinui Kiptumui.
Tiesa, S. Sawe nėra pirmasis žmogus pasaulyje, kuris įveikė maratono distanciją greičiau nei per dvi valandas. Anksčiau tokį pasiekimą buvo užfiksavęs legendinis Eliudas Kipchoge, tačiau jo pasiektas rezultatas buvo pripažintas negaliojančiu, nes bėgimas tąsyk įvyko ypatingomis ir sportininkui palankiomis sąlygomis.