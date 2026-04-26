LRL ketvirtfinalyje Vilniaus ir Kauno komandų dvikovoje prireiks lemiamų rungtynių

Dar daugiau intrigos į šią dvikovą įneša ir tai, kad ketvirtfinalyje tarpusavyje kovoja broliai – Vilniaus komandai atstovaujantis Džiugas Saliamoris ir Kauno ekipos gretose rungtyniaujantis Ugnius Saliamoris.
Antrose ketvirtfinalio serijos rungtynėse „Granitas-Karys“ svečiuose laimėjo 33:28 (18:13) ir atsirevanšavęs už pralaimėjimą namuose labai panašiu rezultatu 28:34, išlygino serijos iki dviejų pergalių rezultatą 1:1.
„Lauksiu vyrų reakcijos bei visiškai kitokio žaidimo Vilniuje“, – po pirmose ketvirtfinalio rungtynėse namuose patirto pralaimėjimo sakė „Granito-Kario“ treneris Vaidotas Grosas.
Ir jauniausia LRL komanda įsiklausė į trenerio komentarus. Didžiąją dalį rungtynių išvykoje pirmavę kauniečiai iškovojo įtikinamą pergalę ir ketvirtfinalio seriją sugrąžino į laikinąją sostinę.
Rezultatyviausias LRL rankininkas Simas Butkus nugalėtojams pelnė 8 įvarčius, Marius Kairys – 7, Gytis Zadarnauskas – 5, U. Saliamoris – 4, Ernestas Guogis – 3. Kauno komandos vartininkai Oskaras Jasudas ir Ignas Maciulevičius atrėmė 14 metimų iš 42-iejų.
„Pergalę lėmė smulkmenos. Palyginus su pirmomis rungtynėmis Kaune, šįkart susirinkome daug įvarčių po susikurtų progų. Šiandien vyrai puikiai sustovėjo gynyboje. Nors mūsų jauna komanda yra fiziškai silpnesnė, bet rodė didelį norą, žaidėjai buvo energingi ir agresyvūs ir tai išmušė varžovus į vėžių. Po geros gynybos pasisekė greitas puolimas ir pelnėme nemažai greitų ir lengvų įvarčių“, – sakė Kauno komandos treneris Vaidotas Grosas.
„Vilniaus“ komandai Vaidas Drevinskas ir Laurynas Palevičius pelnė po 6 įvarčius, Martynas Lapinskas ir Mindaugas Urbonas – po 4. Vilniečių vartininkas Ignotas Vazinskas atmušė 13 metimų iš 44-ių.
„Deja, prasidėjus atkrintamosioms varžyboms, iš rotacijos iškrito pagrindiniai žaidėjai ir traumuotų žaidėjų labai trūksta šioje ketvirtfinalio dvikovoje. Galėjom ir su esame sudėtimi laimėti, bet koją vėl kišo nuovargis ir nesusikaupimas“, – teigė „Vilniaus“ komandos treneris Kęstutis Lapinskas.
Kas pateks į LRL pusfinalį paaiškės balandžio 29 d. Kaune. Šios ketvirtfinalio poros nugalėtojas pusfinalyje susitiks su reguliariojo sezono laimėtoju ir tiesioginį kelialapį į pusfinalį iškovojusiu Klaipėdos „Dragūnu“.
Kitame pusfinalyje kovos Vilniaus „Šviesa“ ir Alytaus „Varsa-Stronglasas“. Ketvirtfinalio serijoje „Šviesa“ 2:0 pranoko Varėnos „Ūlą“, o „Varsa-Stronglasas“ tik po dramatiškos kovos 2:1 įveikė praėjusio sezono vicečempionę Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą.