Pavyzdys kitiems – M. Kalnietis Kauno maratoną įveikė solidžiu rezultatu

2026 m. balandžio 26 d. 12:57
Lrytas.lt
Sekmadienį vykusiame Kauno maratone ryškiausiomis spalvomis suspindo buvęs krepšininkas bei dabar „Kauno Žalgirio“ prezidento pareigas užimantis Mantas Kalnietis.
Pirmą kartą savo gyvenime oficialiai maratoną įveikęs M. Kalnietis tai padarė greičiau nei per tris valandas – 2:59:58 val.
M40 grupėje startavęs kaunietis joje užėmė 14-ąją vietą.
Su savo pasirodymu M. Kalnietis aplenkė aktyviai bėgiojančią Nyderlandų futbolo žvaigždę Arjeną Robbeną. Kiek anksčiau olandas buvo užfiksavęs 3 val. 13 min. laiką, tiesa, šiame Kauno maratone jis nedalyvavo.
Vis dėlto M. Kalnietis jau kreipėsi į A. Robbeną ir pakvietė jį atvykti į Kauną kitais metais.
Šiemet bendroje Kauno maratono įskaitoje triumfavo Lukas Tarasevičius (vyrai, 2:25:29 val.) bei Modesta Bužerytė (moterys, 2:53:03 val.).
