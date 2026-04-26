Pavyzdys kitiems – M. Kalnietis Kauno maratoną įveikė solidžiu rezultatu

Pirmą kartą savo gyvenime oficialiai maratoną įveikęs M. Kalnietis tai padarė greičiau nei per tris valandas – 2:59:58 val.
M40 grupėje startavęs kaunietis joje užėmė 14-ąją vietą.
Su savo pasirodymu M. Kalnietis aplenkė aktyviai bėgiojančią Nyderlandų futbolo žvaigždę Arjeną Robbeną. Kiek anksčiau olandas buvo užfiksavęs 3 val. 13 min. laiką, tiesa, šiame Kauno maratone jis nedalyvavo.
Vis dėlto M. Kalnietis jau kreipėsi į A. Robbeną ir pakvietė jį atvykti į Kauną kitais metais.
Šiemet bendroje Kauno maratono įskaitoje triumfavo Lukas Tarasevičius (vyrai, 2:25:29 val.) bei Modesta Bužerytė (moterys, 2:53:03 val.).
bėgimasMaratonasKauno maratonas
Rodyti daugiau žymių