Po I. Pauliukevičiaus kvietimo į ringą – N. Kanišausko reakcija: pateikė atsakymą

„Duokit man rugsėjį tą „Smiling Boy“ (N. Kanišauską) 95 kg, sulaužysiu per 10 sekundžių, galės toliau teisintis, kad chemiją vartojo ar „pitako“ nedaviau“, – penktadienį rašė 23-ejų I. Pauliukevičius.
I. Pauliukevičiui N. Kanišauskas „užkliuvo“ po to, kai pastarasis sukritikavo kovotojo bei jo trenerio Igno Baryso elgesį po kovos su S. Maslobojevu.
Tąsyk N. Kanišauskas iš „Kuvaldos“ varžovų stovyklos reikalavo daugiau pagarbos.
Šeštadienį į I. Pauliukevičiaus žinutę sureagavo ir pats N. Kanišauskas.
„Šiuo metu tavo siūloma svorio kategorija varžyboms yra per didelė, bet gali tu ar aš atlėkti pasisparinguoti ir pažiūrėsim, kaip ten kas“, – rašė jis.
Pats N. Kanišauskas praėjusį savaitgalį vykusiame „UTMA 18“ turnyre susitvarkė su Moldovos kovotoju ir ne kartą reikalavo atsakomosios kovos su D. Dirksčiu.