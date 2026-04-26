Provokacija ar pokštas? Kauno maratone – „Rytą“ įžeidžiantis plakatas

Maratono metu į save dėmesį atkreipė ne tik bėgikai, bet ir varžybų stebėtojai, jie šalia bėgimo trasos laikė bėgikus palaikančius ir skatinančius plakatus.
Tiesa, ant vieno iš miesto tiltų pakabintas plakatas buvo savotiškos provokacijos tipo – jis buvo nukreiptas prieš Vilniaus „Ryto“ krepšinio klubą.
„Bėk, jeigu nekenti „Ryto“, – buvo rašome ant tilto pakabintame plakate.
Lrytas skaitytojo pasidalintoje nuotraukoje taip pat buvo galima išvysti plakate aukštyn kojomis apverstą „Ryto“ logotipą.
Šiemet bendroje Kauno maratono įskaitoje triumfavo Lukas Tarasevičius (vyrai, 2:25:29 val.) bei Modesta Bužerytė (moterys, 2:53:03 val.).