Akmenėje prasidėjo dešimtasis Lietuvos diskgolfo taurės sezonas

Akmenės diskgolfo parkas, kuriame daug gan atvirų vietų, reikalaujančių ne tik tikslių, bet ir tolimų metimų. Visą savaitgalį vyravęs stiprus ir gūsingas vėjas labai apsunkino sportininkų pasirodymą.
Šeštadienis buvo skirtas profesionalų ir jaunimo varžybos. Du ratus po 18 krepšių įveikė sportininkai, suskirstyti į 7 divizionus: trijuose moterų (atvirajame, 40+, ir 50+) bei keturiuose be apribojimų pagal lytį (atvirajame, 40+, 50+, ir iki 18 metų).
Pajėgiausiame atvirajame divizione (MPO) dviejų ratų varžybos neišaiškino nugalėtojo. Po jų du sportininkai turėjo vienodą rezultatą – 121 metimas (-7 prie PAR). Tik po papildomo peržaidimo pergalę pasiekė Linas Strelkauskas (Jonavos raj., „Chilli Disc Golf Lietuva“). Antroje vietoje liko praėjusių metų Akmenės etapo laimėtojas Mindaugas Pošius (Vilnius). Trečia vietą užėmė kitas vilnietis Domas Šimkūnas – 124 metimai (-4). Iš viso atvirajame divizione startavo 20 sportininkų.
Susiję straipsniai
Moterų (FPO) divizione virė tokios pat aistros. Ir čia po dviejų ratų buvo lygybė – dvi Molėtų diskgolfo klubo atstovės, Lina Umbrasaitė ir Simona Laucevičienė užfiksavo vienodą rezultatą – 165 metimai (+37). Peržaidime sėkmingesnė buvo L. Umbrasaitė, kuri ir pasipuošė aukso medaliu. Akmenės etapo bronza atiteko gargždiškei Simonai Stonkienei.
MP40 (atviras 40+ amžiaus pogrupis) stabiliausią žaidimą pučiant stipriam vėjui demonstravo Mindaugas Motiejaitis (Kaunas, klubas „Nebeskraidantys drambliai“), su rezultatu 132 (+4) pasiekęs solidžią pergalę. Antrąją vietą, nuo M. Motiejaičio atsilikę septyniais taškais pasidalino net trys sportininkai – klaipėdietis Darius Žukauskas, ir du vilniečiai – Vytenis Čukauskas bei Darius Gricius. Jų visų rezultatas – 139 (+11). Šiame divizione iš viso varžėsi 17 sportininkų.
Moterų 40+ divizione (FP40) varžėsi keturios sportininkės. Užtikrintą pergalę pasiekė Oksana Žukauskienė (Klaipėda, „Chilli Disc Golf Lietuva“) – jos rezultatas 153 (+25). Sidabro medalį iškovojo vilnietė Nadežda Memelova (159 (+31), o bronza pasipuošė klaipėdietė Loreta Simutė (176 (+48)).
MP50 (50+ atviras) divizione sau lygių neturėjo Tadas Ūselis (Vilniaus raj., „DiscCity Team“) – 144 (+16). Antrą vietą iškovojo kaunietis Raimondas Mikalkėnas – 151 (+23), o trečios vietos laimėtoju tapo Gintaras Buikauskas iš Panevėžio – 157 (+29).
Moterų 50+ divizione (FP50) varžybose medalius pasidalino dvi dalyvės – auksą su rezultatu 211 (+83) laimėjo Elvyra Strelkauskienė (Jonavos raj., „Pušyno diskgolfo klubas“), po atkaklios kovos antroje vietoje palikusi panevėžietę Danguolę Kriaučiūnienę – 213 (+85).
Jaunimo iki 18 metų (MJ18) atvirame divizione pergalingai sezoną pradėjo praėjusių metų jaunimo taurės lyderis Paulius Juozapavičius (Kaunas, „Kooforest Team“) – 136 (+8). Kitas dvi podiumo vietas užėmė vaikinai iš Ramygalos – antrąją vietą užėmė Aistis Samsonas (149 (+21)), o bronzą laimėjo Matas Jagminas (162 (+34)).
Antroji varžybų diena buvo skirta mėgėjų divizionams. Sekmadienį oro sąlygos buvo tikrai ne mėgėjiškos – šalia stipraus ir gūsingo vėjo dangus dar pasiūlė ir porciją sniego.
Pajėgiausiame MA3 divizione (tarptautinės asociacijos PDGA reitingas iki 900) varžėsi 21 sportininkas. Solidžiai jubiliejinį taurės sezoną pradėjo Kazlų rūdos atstovas Jonas Gruzdys su rezultatu 139 (+11) iškovojęs aukso medalį. Tik vienu tašku nuo jo atsiliko Rytis Strelkauskas (Jonavos raj.), o trečią vietą laimėjo vilnietis Povilas Skauminas – 145 (+16). Gausiausias buvo MA4 divizionas (PDGA reitingas iki 850), kuriame varžėsi net 34 sportininkai. Čia sau lygių neturėjo namų parke žaidęs akmeniškis Evaldas Radionovas (SK „Išjudinkime akmenis“), užfiksavęs net geresnį bendrą rezultatą, nei aukštesnio diviziono nugalėtojas – 137 (+9). Sidabro medalį laimėjo vilnietis Aleksandras Jonas Žemaitis (142 (+14), o bronzą iškovojo dar vienas Akmenės atstovas Justas Bumblys (144 (+16)).
Moterų FA4 divizione žaidė vienintelė Ernesta Bieliauskienė iš Jonavos rajono, kuriu pasiekė 196 metimų (+68) rezultatą ir laimėjo aukso medalį.
Šiemet Lietuvos diskgolfo taurės varžybos buvo papildytos ir dar vienu žemesnių divizionu – PDGA reitingas iki 800 (diviziono kodas „RAG“). Čia varžėsi 14 sportininkų. Tarp jų geriausią rezultatą užfiksavo Skuodo atstovas Vygintas Pitrėnas – 162 (+34). Nuo jo trimis taškais atsilikęs antrąją vietą iškovojo vilnietis Domantas Kalinas, o trečią vietą su rezultatu 149 (+21) užsitikrino Akmenės sportininkas Audrius Polivaitis.
Mėgėjų dieną galėjo varžytis ir pajėgiausi sportininkai, kurie žaidė į bendrą taurės įskaitą neįtrauktuose MA1 (atviras) ir FA1 (moterų) divizionuose.
FA1 pogrupyje varžėsi dvi molėtiškės, kur už pralaimėjimą šeštadienio varžybose atsirevanšavo Simona Laucevičienė – 179 (+51), trimis taškais už nugaros palikusi Liną Umbrasaite. MA1 divizione startavo 6 sportininkai, likę Akmenėje po profesionalų varžybų. Visą savaitgalį solidų žaidimą demonstravęs Linas Strelkauskas vėl iškovojo pergalę – 122 (-6), toli už nugaros palikęs vilniečius Vytautą Luką Paukštę (137 (+9)) ir Darių Gricių (140(+12)).
„Nors gamta ir nepagailėjo išbandymų, pirmame diskgolfo taurės etape vyravo šventiškos nuotaikos. Sportininkai tikrai turės ką prisiminti – ne tik dėl puikaus Akmenės diskgolfo parko, bet ir ypatingų oro sąlygų įtakotų metimų, neįtikėtinų ir nenuspėjamų disko skriejimo trajektorijų. Dėkojame Akmenės sporto klubui „Išjudinkime akmenis“ puikiai paruoštą parką, ir svetingą priėmimą“, – po varžybų sakė turnyro vadovas Darius Gricius.
Šių metų Lietuvos diskgolfo taurės sezoną sudaro iš viso 6 etapai. Artimiausias gegužės 16–17 dienomis vyks Domeikavoje (Kauno raj.).