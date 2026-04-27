Federacijos žeminama ir ujama Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionė neapsikentė – keičia sportinę pilietybę

„Apie pastarojo laikotarpio situaciją Lietuvos dailiajame čiuožime ir mano tolimesnį karjeros etapą“ , – socialiniuose tinkluose apie savo sprendimą viešai parašė 27 metų dailiojo čiuožimo atstovė, penkis kartus tapusi Lietuvos čempione.
„Nuo šiol nebeatstovausiu Lietuvai – šiuo metu vyksta mano perėjimo procesas į Didžiosios Britanijos federaciją“, – pirmadienio vakarą socialiniuose tinkluose pranešė A.Golovkina-Dolinskė, motyvavusi šį sprendimą situacija Lietuvos čiuožimo federacijoje.
„22 metus čiuožiau po Lietuvos vėliava ir visada labai didžiavausi – man nuoširdžiai gaila, kad nebeatstovausiu savo šaliai.
Esu labai dėkinga už visą patirtį ir galimybes, kurias turėjau čiuoždama už Lietuvą – tai buvo etapas, suteikęs man neįkainojamos patirties ir palikęs be galo daug gražių atsiminimų visam gyvenimui.
Šis šalies keitimas yra susiklosčiusios situacijos su Lietuvos čiuožimo federacija pasekmė. Mano ir federacijos požiūriai į mano tolimesnę karjerą išsiskyrė.“
Socialiniuose tinkluose A. Golovkina-Dolinskė pateikė savo situacijos viziją – jos santykiai su federacija pasidarė įtempti po 2025 metais vasarį negauto finansavimo. Nors sportininkė buvo traumuota, jos rezultatai tarp lietuvių buvo geriausi ir ji buvo kandidatė į Milano-Kortinos žaidynes.
Kaip tikino A. Golovkina-Dolinskė, ji pati nutarė remtis „GoFundMe“ platforma, kuri jai leido likti profesionaliame lygyje sporte. Tačiau šis žingsnis, kaip teigė A. Golovkina-Dolinskė, nepatiko federacijai.
„Pasak federacijos, mano kreipimasis į visuomenę buvo netinkamas poelgis, reiškiantis nepagarbą ir nedėkingumą federacijai, nors kreipiantis pagalbos nebuvau užsiminusi nei apie tai, kaip iš tiesų man buvo paaiškintas sprendimas, nei apie federaciją apskritai. Nuo to laiko buvau paveikta nuolatinio emocinio spaudimo – žeminančio ir nepagarbaus federacijos elgesio ir bendravimo
Nors finansinio nutraukimo sprendimas man nebuvo paaiškintas sportiniu principu, aš jį priėmiau ramiai ir radau būdų tęsti karjerą, padengdama išlaidas savarankiškai, tačiau visi mano bandymai tęsti karjerą per pastarąjį laikotarpį nuolat privesdavo prie federacijos veiksmų ir komunikacijos, iš kurių buvau ne kartą aiškiai supratusi, kad mano karjera ir toliau yra laikoma kaip besibaigianti ir neverta tolimesnio ne tik finansinio, bet ir moralinio palaikymo.
Ilgą laiką treniravausi kiekvieną dieną nuolat jausdama, kad mano darbas ant ledo nebus lemiamas veiksnys priimant sprendimus, ir suvokdama, kad mano sportinė karjera šioje sistemoje neturi ateities.
Treniruotis ir dalyvauti varžybose tokiomis aplinkybėmis buvo psichologiškai sunku, nes žinojau, kad mano kelias šiame sporte dar tikrai nėra pasibaigęs, bet nuolatinė emocinė įtampa atimdavo visas jėgas, energiją bei meilę tam, ką darai“, – dalijosi pareiškimu čiuožėja.
Galiausiai dailiojo čiuožimo meistrė konstatavo: „Didžiojoje Britanijoje gyvenu, treniruojuosi ir dirbu čiuožimo trenere jau beveik 8 metus. Džiaugiuosi radusi galimybę tęsti karjerą šalyje, kurioje galėsiu augti kaip sportininkė saugioje sau aplinkoje.
Paaiškindama savo sprendimą keisti federaciją, pasidalinau labai maža savo dalimi istorijos, tačiau tikiu, jog tai galėtų prisidėti prie pokyčių, kurių nusipelno Lietuvos čiuožėjai.
Kiekvienas sportininkas nusipelno augti aplinkoje, kurioje sportininkai yra gerbiami ir vertinami“.
Ketvirtadienį žiniasklaidoje apie sudėtingą situaciją Lietuvos dailiojo čiuožimo federacijoje prabilo ir buvusi ilgametė čiuožimo federacijos vadovė Lilija Vanagienė bei sportininkė Meda Variakojytė.
