Lietuvių švilpukai fiksavo didžiausią staigmeną Čempionių lygos ketvirtfinalyje

Didžiausią staigmeną ketvirtfinalyje pateikė Bukarešto CSM rankininkės. Rumunijos komanda namuose 37:27 sutriuškino Danijos „Esbjerg“ ekipą ir su kaupu atsirevanšavo už pralaimėjimą svečiuose minimaliu skirtumu 25:26.
Atsakomosioms ketvirtfinalio rungtynėms teisėjavo lietuviai Tomas Barysas ir Povilas Petrušis.
Bukarešto komanda į finalo ketvertą pateko net po 8 metų pertraukos, tuo tarpu Rumunijos ekipos sustabdytas „Esbjerg“ klubas į finalo ketvertą neprasibrovė pirmą kartą per pastaruosius 5 metus.
Didžiausią staigmeną pateikusią CSM komandą nuo šio sezono treniruoja legendinė juodkalnietė Bojana Popovič, kuri dar būdama žaidėja Čempionių lygą yra laimėjusi net 6 kartus ir pagal šį rodiklį ilgą laiką kartu su lietuve Aušra Miklušyte-Fridrikas, buvo šiuolaikinės Čempionių lygos rekordininkės.
Susiję straipsniai
Lengviausiai į pusfinalį pateko jau trečio čempionių titulo iš eilės siekiančios Dėro „Audi ETO“ rankininkės. Vengrijos klubas namuose net 40:25 sutriuškino Danijos „Odense“ ekipą ir į finalo ketvertą pateko jau 10 kartą iš eilės. Pirmos rungtynės Danijoje taip pat baigėsi „Audi ETO“ pergale 36:28.
Pirmą kartą istorijoje finalo ketverte žais net du Prancūzijos klubai. Trečią kartą iš eilės tarp keturių geriausių patekusios „Metz“ rankininkės ketvirtfinalyje pranoko Budapešto „Ferencvaroš“. Po lygiosiomis 31:31 pasibaigusių pirmųjų rungtynių, namuose „Metz“ pasiekė pergalę 31:28.
Po 5 metų pertraukos į finalo ketvertą grįžusi „Brest-Bretagne“ komanda ketvirtfinalyje abu kartus – 36:35 svečiuose ir 36:30 namuose įveikė Bistricos „Gloria“ ekipą iš Rumunijos.
Po pirmadienio popietę ištrauktų burtų paaiškėjo, kad pusfinalyje titulą ginantis „Audi ETO“ susitiks su „Brest-Bretagne“ komanda, o „Metz“ kovos su CSM ekipa.
Čempionių lygos finalo ketvertas jau 12 kartą iš eilės vyks Budapešte, daugiau negu 20 tūkst. žiūrovų talpinančioje „MVM Dome“ arenoje. 2023 m. čia buvo pagerintas moterų rankinio klubų rungtynių lankomumo rekordas. Finalą tarp Budapešto „Ferencvaroš“ ir Kristiansando „Vipers“ stebėjo net 20 028 žiūrovai.
Praėjusį sezoną Čempionių lygos finalo ketverte buvo ir lietuviškų akcentų. T. Barysas ir P. Petrušis teisėjavo pusfinalio susitikimui tarp „Audi ETO“ ir „Esbjerg“ komandų.