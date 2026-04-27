Rankinio Čempionių lygos finalo ketverte pirmą kartą žais dvi Prancūzijos komandos

Čempionių lygos ketvirtfinalyje kovojo po dvi Prancūzijos, Vengrijos, Rumunijos ir Danijos komandos. Prancūzės pasinaudojo abiem galimybėmis ir į finalo ketvertą įsiveržė tiek „Metz“, tiek „Brest-Bretagne“. Vasaros pradžioje baigiamojoje dalyje taip pat kovos Djoro „Audi“ iš Vengrijos ir Bukarešto CSM iš Rumunijos.
Lengviausiai į finalo ketvertą pateko čempionės vardą ginanti „Audi“. Vengrijos čempionės prieš savaitę išvykoje nugalėjo „Odense“ komandą net aštuonių įvarčių skirtumu ir per atsakomąsias rungtynes teliko atlikti paprastesnę darbo dalį. Djoro rankininkės tai padarė pasimėgaudamos – sutriuškino Danijos čempiones 40:25.
Kitos trys poros pirmąsias rungtynes baigė arba lygiosiomis, arba vieno įvarčio skirtumu, todėl prieš antrąjį ketvirtfinalio savaitgalį neaiškumų buvo likę daug. Vis dėlto visas trejas atsakomąsias rungtynes gana įtikinamai laimėjo šeimininkės.
Nelauktai užtikrintai pergalę pasiekė Bukarešto CSM, sutriuškinusi Danijos vicečempionę „Esbjerg“ komandą 37:27. Šioms rungtynėms teisėjavo lietuviai Tomas Barysas ir Povilas Petrušis.
Įtikinamai laimėjo ir Prancūzijos vicečempionė „Brest-Bretagne“, įrodžiusi pranašumą prieš šio sezono atradimu tapusią kitą Rumunijos komandą Bistricos „Gloria“ 36:30. Daugiau sunkumų kilo tik Prancūzijos čempionei „Metz“ komandai, bet ir ji nugalėjo Budapešto „Ferencvaros“ rankininkes 31:28.
Dvi iš keturių į finalo ketvertą patekusių komandų – „Audi“ bei „Metz“ – baigiamajame turnyre žaidė ir praėjusį sezoną. Tuo tarpu „Brest-Bretagne“ ir Bukarešto CSM komandos pakeitė pernai finalo ketverte kovojusias Danijos ekipas „Odense“ ir „Esbjerg“.
Ypač gerai finalo ketverto skonį žino Djoro komanda. „Audi“ nuo 2007 metų tarp keturių stipriausių žemyno komandų nepateko vos vieną kartą – 2015 metais ir net septynis kartus tapo svarbiausio žemyno turnyro nugalėtoja. Šiais metais „Audi“ finalo ketverte žais dešimtąjį kartą iš eilės.
„Metz“ į finalo ketvertą pateko penktąjį kartą, CSM – ketvirtąjį (praėjusį kartą – 2018 m.), „Brest-Bretagne“ – antrąjį (pirmąjį kartą – 2021 m.).
Įdomu, kad „Metz“ visus keturis praėjusius kartus pralaimėjo pusfinalyje, o „Brest-Bretagne“ prieš penkerius metus pateko į finalą. Bukarešto CSM taip pat vieną kartą žaidė finale ir 2016 metais tapo Čempionių lygos nugalėtoja.
Šiais metais finalo ketvertas bus surengtas birželio 6–7 dienomis Budapešto rankinio sporto rūmuose, kuriuose stebėti rungtynes gali 20 tūkst. žiūrovų.