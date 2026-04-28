Lietuviai baigė pasirodymus Europos U23 čempionate

Moterų grupėje trims lietuvėms pavyko prasibrauti tarp 64 geriausiųjų. Lurdė Grabovskytė pogrupyje nugalėjo keturias priešininkes, Anna Vergnes ir Kamila Jonynaitė laimėjo po tris kovas. Deja, jau pirmoji atkrintamųjų kova buvo lemtinga. L. Grabovskytė 7:15 nusileido estei D. Anis, A. Vergnes po dramatiškos kovos 14:15 turėjo pripažinti vengrės D. Wimmer pranašumą, K. Jonynaitė 6:15 pralaimėjo prancuzei O. Francillonne, vėliau tapusiai vicečempione. Galutinėje įskaitoje atitinkamai užimtos 37, 38 ir 51 vietos tarp 77 dalyvių. Aušrinė Šimkutė pogrupyje laimėjo vieną kovą ir į atkrintamąsias nepateko.
Vyrų rapyros grupėje Danielius Juras pogrupių etape laimėjo tris kovas ir į atkrintamąsias pateko 33 reitingo numeriu. Patekti tarp 32 geriausiųjų nepavyko, po labai permainingos kovos 11:15 pralaimėjus čekui L. Holy. D. Juras galutinėje įskaitoje užėmė 42-ą vietą tarp 66 dalyvių.
Vyrų špagos rungtyje dalyvavo trys lietuviai. Pogrupių etapą su 4 pergalėmis įveikė Makaras Lozenko ir iš karto pateko tarp 64-ių geriausiųjų. Atkrintamosiose fortūna nusisuko, sportininkas dramatiškai 14:15 pralaimėjo Liuksemburgo atstovui H. Colling ir galutinėje įskaitoje užėmė 38-ą vietą tarp 97 dalyvių. Matas Medišauskas laimėjęs dvi kovas pogrupyje ir Rytis Rauktys pralaimėjęs visas kovas į atkrintamąsias nepateko ir galutinėje įskaitoje atitinkamai užėmė 76-ą ir 95-ą vietas.
Moterų komandinėse varžybose Lietuvos rinktinė užėmė 10-ą vietą tarp 16 komandų. Pralaimėjusios pirmąją kovą 24:42 prieš Ukrainos rinktinę, kovose dėl vietų lietuvės 45:43 įveikė ispanes, 45:44 palaužė Izraelio atstoves ir tik 43:45 nusileido Šveicarijos rinktinei. Komandai negalėjo padėti Anna Vergnes, pirmos kovos su ukrainietėm patyrusi traumą.