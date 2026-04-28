Pasaulio jaunių ledo ritulio čempionate – trečia iš eilės Lietuvos rinktinės pergalė

Tai buvo pirmosios trečiosios čempionato dienos rungtynės ir nepaisant likusių dviejų susitikimų baigčių Lietuvos U18 rinktinė žengia pirmoje turnyrinės lentelės vietoje.
Įvarčius Lietuvos rinktinei pelnė Deimantas Šulinskas (08:12, Ignas Kaupaitis), Joris Aukštakojis (43:56, Edgaras Viskantas, D. Šulinskas), D. Šulinskas (59:36, J. Aukštakojis, E. Viskantas).
Sunkiose ir kietose rungtynėse lietuvaičiai nelengvai skynėsi kelius prie varžovų vartų. Pirmasis mūsiškių įvartis krito daugumoje ir Lietuvos U18 išsiveržė į priekį, tačiau antrajame kėlinyje Lietuvos jauniai užmigo ir varžovai išlygino rezultatą, ėmė kurti vieną progą po kitos. Vienu metu lietuvaičiai net pusantros minutės žaidė trise prieš penkis, tačiau pavyko atsilaikyti.
Trečiajame kėlinyje Lietuvos rinktinės kontrataka virto antruoju įvarčiu ir komanda pasijuto laisviau. Rungtynių pabaigoje mūsiškiai išnaudojo varžovų žaidimą šešiese be vartininko, kai pasiuntė ritulį į tuščius vartus.
Rungtynių geriausiu žaidėju Lietuvos komandoje pripažintas D. Šulinskas, kuris pelnė 2 įvarčius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
Antradienį dar susitinka Italijos – Prancūzijos ir Estijos – Austrijos jaunių rinktinės.
Kitas rungtynes lietuvaičiai žais ketvirtadienį, 12.30 val., prieš Italijos bendraamžius.