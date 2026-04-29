D. Dirksčio žinutė S. Maslobojevui: treniruojasi su ukrainiečiu, kuris buvo nokautavęs „Kuvaldą“

2026 m. balandžio 29 d. 13:24
Lrytas.lt
Nors iki Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio kovos lieka dar nemažai laiko, kovotojai jau nesnaudžia ir rimtai ruošiasi būsimai akistatai.
Apie save priminė ir charizmatiškasis D. Dirkstys, kuris šiuo metu yra išvykęs į Tailandą.
Jis socialinėje erdvėje pasidalino nuotrauka kartu su dvigubu ONE čempionu Romanu Kryklia. Pasak D. Dirksčio, jis prisijungs kartu prie Ukrainos žvaigždės treniruočių komandos.
R. Kryklia turi akcentų su Lietuva – 2015 metais Kinijoje vykusiame turnyre jis nokautavo S. Maslobojevą.
„Puiki galimybė, dėkingas padėjusiems gauti šią galimybe ir dėkingas Dievui. Rugsėjo 26-ą nustebinsiu Lietuvą“, – rašė D. Dirkstys.
Ilgai laukta ir bene daugiausiai kalbų sulaukusi, ir emocijų jau spėjusi sukelti dvikova įvyks pagal kikbokso taisykles svorio kategorijoje iki 94 kg.
„Be jokios abejonės – tai yra didžiausia kova Lietuvoje, tai yra didžiausia kova Lietuvos istorijoje. Patys matome, kiek laiko augo ši kova, kaip jos kūrimas buvo brandinamas.
Manau, kad šiuo metu ši kova yra žmonėms labiausiai įdomi ir kelia didžiausią susidomėjimą Lietuvos istorijoje“, – teigė UTMA vadovas Viktoras Gecas.
