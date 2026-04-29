Lietuvos ledo ritulio rinktinė išvyko į pasaulio čempionatą Lenkijoje

Nacionalinė rinktinė Lenkijos Sosnovieco mieste gegužės 2 – 8 dienomis IA divizione su Kazachstano, Ukrainos, Japonijos, Prancūzijos ir Lenkijos rinktinėmis kovos dėl dviejų bilietų į elitinį 16 rinktinių divizioną. Paskutiniąją vietą Sosnoviece užėmusi ekipa iškris į IB divizioną.
Lietuvos rinktinės trenerių štabas baigė rikiuoti komandos gretas prieš išvykstant į pasaulio čempionatą, tačiau liko pora klaustukų.
Už atsidavimą rinktinei padėkota gynėjui Dominykui Boravski (19, „Bradford Rattlers“, GMHL, Kanada) ir puolėjui Mykolui Škadauskui (18, „Lethbridge Hurricanes“, WHL, Kanada).
Susiję straipsniai
Vis dar neaišku dėl puolėjo Marko Kaleinikovo (27, „Bloomington Bison“, ECHL, JAV) ir vartininko Manto Armalio (33, „Ilves“, Liiga, Suomija), kurie tęsia savo klubų sezonus ir jų galimybės prisijungti prie rinktinės paaiškės tik prieš pat čempionatą.
„Manau, kad mūsų komanda čempionate patirs įvairių išbandymų. Žaidimo lygis bus aukštesnis nei tas, kurį daugelis mūsų žaidėjų yra patyrę anksčiau. Tačiau mes džiaugiamės – tai puiki galimybė pamatyti, kaip pažengė mūsų rinktinės programa. Bus sunku – žaisime prieš labai stiprias komandas su patyrusiais žaidėjais, rungtyniaujančiais aukščiausiuose pasaulio ir Europos lygiuose. Tai bus didelis iššūkis mūsų rinktinei“, – prieš pat išvykdamas į Lenkiją sakė rinktinės vyriausiasis treneris Ronas Pasco.
„Nusiteikę gerai. Sunkiai dirbom stovykloje tris keturias savaites, turėjom keturias kontrolines rungtynes, padarėm gerą darbą, po truputį šlifuojam savo žaidimą. Yra dar kur gerinti, turim dar porą treniruočių, fokusas treniruotėse didesnis, greičiai didesni, manau, kuo arčiau čempionato, tuo labiau esame pasiruošę tiek fiziškai, tiek psichologiškai“, – apie pasiruošimą čempionatui sakė rinktinės kapitonas Nerijus Ališauskas.
Kontrolinėse rungtynėse Lietuvos rinktinė namų arenose 1:3 ir 0:3 nusileido Lenkijai ir 4:0 bei 3:1 įveikė Estiją.
Rinktinė Lenkijoje surengs keletą treniruočių ir šeštadienį, gegužės 2 dieną, 17 valandą stos į pirmąją čempionato kovą su Kazachstano rinktine.