Kauno maratone – gelbėjimo operacija: tituluotas bėgikas rezultatą paaukojo dėl žmogaus gyvybės

2026 m. balandžio 30 d. 13:00
Savaitgalį surengtas 14-asis Kauno „Akropolio“ maratonas dalyviams padovanojo didžiulę emocijų puokštę, bet ne visiems bėgimas praėjo sklandžiai. „Hollister“ pusmaratonio bėgimo metu vienas iš dalyvių pasijuto blogai ir krito ant asfalto. Belaukiant greitosios medicinos pagalbos automobilio, prie sukniubusio dalyvio sustojo ir jam gyvybiškai reikalingą pirmąją pagalbą suteikė bėgikas Darius Petkevičius.
Marijampolietis D. Petkevičius yra daugkartinis įvairių distancijų Lietuvos čempionatų prizininkas. Dar dieną prieš Kauno „Akropolio“ maratoną jis iškovojo bronzos medalį Lietuvos kroso pirmenybėse. Kaune jis taip pat galėjo pakovoti dėl aukštų vietų, bet pamatęs nelaimės ištikusį bėgiką, D. Petkevičius nustūmė į šalį visus tikslus ir visą dėmesį nukreipė pagalbos suteikimui.
„Nubėgus jau netoli 10 km, pamačiau gulintį žmogų. Šalia buvusi moteris šaukėsi pagalbos, todėl iškart sustojau. Pirmas vaizdas buvo baisokas – žmogus gulėjo be sąmonės. Kadangi esu karys ir dar paramedikas, tai iškart suveikė instinktas, todėl puoliau padėti žmogui“, – pasakojo D. Petkevičius.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione tarnaujantis D. Petkevičius pagal svarbiausias tokių situacijų taisykles patikrino žmogaus kvėpavimą, pakreipė jį į tinkamą padėtį ir galiausiai liko prie jo iki pat atvykus greitajai pagalbai.
Susiję straipsniai
Provokacija ar pokštas? Kauno maratone – „Rytą“ įžeidžiantis plakatas

Provokacija ar pokštas? Kauno maratone – „Rytą“ įžeidžiantis plakatas

Pavyzdys kitiems – M. Kalnietis Kauno maratoną įveikė solidžiu rezultatu

Pavyzdys kitiems – M. Kalnietis Kauno maratoną įveikė solidžiu rezultatu

Aleksandras Sorokinas Kauno maratone bėgs rimtos treniruotės formatu

Aleksandras Sorokinas Kauno maratone bėgs rimtos treniruotės formatu

„Buvo išties nemalonu, nes žmogus ilgai neatgavo sąmonės, neatsiliepė į mano šūksnius. Perkėlus ant neštuvų, jis lyg ir atgavo sąmonę, bet dar nesiorientavo aplinkoje. Tuomet juo jau pasirūpino medikai, o aš tęsiau bėgimą“, – prisiminė D. Petkevičius.
Jis neslepia, kad grįžus į bėgimo trasą, emocijos buvo kitokios nei prieš startą.
„Bėgdamas pasidžiaugiau, kad nereikėjo žmogaus gaivinti, nes būtų dar didesnis šokas. Tiesiog stengiausi ramiai bėgti toliau. Žinojau, kad dėl medalių nekovosiu, todėl likusi bėgimo dalis buvo kaip treniruotė“, – kalbėjo D. Petkevičius.
Prieš bėgimą, kuris Kaune tuo pačiu buvo ir Lietuvos pusės maratono bėgimo čempionatas, D. Petkevičius galvojo ir apie medalį. Didžiąja dalimi ambicijos priklausė nuo atsigavimo po Lietuvos kroso čempionato.
„Nuo maždaug šešto kilometro kojos pasidarė „sunkesnės“, todėl grupelę bėgikų paleidau į priekį. Kažkiek atsitraukęs, bėgau vienas, todėl taip gavosi, kad galėjau pamatyti nelaimės ištikusį žmogų“, – pabrėžė karys.
D. Petkevičius taip pat dalinasi patarimais su visais bėgikais: „Prieš bet kokį bėgimą reikia įvertinti savo jėgas ir, jeigu yra kažkokių sveikatos problemų ar tiesiog prastai jautiesi, geriau startą praleisti ir pasitaupyti ateičiai.“
Iš viso Kauno „Akropolio“ maratono bėgimuose dalyvavo beveik 7000 žmonių.
Maratono nugalėtojais tapo Lukas Tarasevičius ir lenkė Dalia Kampa, „Hollister“ pusmaratonyje triumfavo Remigijus Kančys ir britė Ruby Whyte-Wilding, „Forvia Hella“ 10 km distancijoje nugalėjo Mantas Jankauskas ir Monika Bytautienė, o SDG 5 km bėgime – latvis Nikita Samsonovs ir Danielė Šatikaitė.
„Žinoma, kad norėčiau sugrįžti į Kauno maratoną. Šiemet dėl remontų trasa nebuvo ideali, bet bendrai renginys buvo tikrai geras. Įvertinus oro sąlygas, tai šventė praėjo puikiai“, – džiaugėsi D. Petkevičius.
