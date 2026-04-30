Kauno maratone – gelbėjimo operacija: tituluotas bėgikas rezultatą paaukojo dėl žmogaus gyvybės

Marijampolietis D. Petkevičius yra daugkartinis įvairių distancijų Lietuvos čempionatų prizininkas. Dar dieną prieš Kauno „Akropolio“ maratoną jis iškovojo bronzos medalį Lietuvos kroso pirmenybėse. Kaune jis taip pat galėjo pakovoti dėl aukštų vietų, bet pamatęs nelaimės ištikusį bėgiką, D. Petkevičius nustūmė į šalį visus tikslus ir visą dėmesį nukreipė pagalbos suteikimui.
„Nubėgus jau netoli 10 km, pamačiau gulintį žmogų. Šalia buvusi moteris šaukėsi pagalbos, todėl iškart sustojau. Pirmas vaizdas buvo baisokas – žmogus gulėjo be sąmonės. Kadangi esu karys ir dar paramedikas, tai iškart suveikė instinktas, todėl puoliau padėti žmogui“, – pasakojo D. Petkevičius.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione tarnaujantis D. Petkevičius pagal svarbiausias tokių situacijų taisykles patikrino žmogaus kvėpavimą, pakreipė jį į tinkamą padėtį ir galiausiai liko prie jo iki pat atvykus greitajai pagalbai.
„Buvo išties nemalonu, nes žmogus ilgai neatgavo sąmonės, neatsiliepė į mano šūksnius. Perkėlus ant neštuvų, jis lyg ir atgavo sąmonę, bet dar nesiorientavo aplinkoje. Tuomet juo jau pasirūpino medikai, o aš tęsiau bėgimą“, – prisiminė D. Petkevičius.
Jis neslepia, kad grįžus į bėgimo trasą, emocijos buvo kitokios nei prieš startą.
„Bėgdamas pasidžiaugiau, kad nereikėjo žmogaus gaivinti, nes būtų dar didesnis šokas. Tiesiog stengiausi ramiai bėgti toliau. Žinojau, kad dėl medalių nekovosiu, todėl likusi bėgimo dalis buvo kaip treniruotė“, – kalbėjo D. Petkevičius.
Prieš bėgimą, kuris Kaune tuo pačiu buvo ir Lietuvos pusės maratono bėgimo čempionatas, D. Petkevičius galvojo ir apie medalį. Didžiąja dalimi ambicijos priklausė nuo atsigavimo po Lietuvos kroso čempionato.
„Nuo maždaug šešto kilometro kojos pasidarė „sunkesnės“, todėl grupelę bėgikų paleidau į priekį. Kažkiek atsitraukęs, bėgau vienas, todėl taip gavosi, kad galėjau pamatyti nelaimės ištikusį žmogų“, – pabrėžė karys.
D. Petkevičius taip pat dalinasi patarimais su visais bėgikais: „Prieš bet kokį bėgimą reikia įvertinti savo jėgas ir, jeigu yra kažkokių sveikatos problemų ar tiesiog prastai jautiesi, geriau startą praleisti ir pasitaupyti ateičiai.“
Iš viso Kauno „Akropolio“ maratono bėgimuose dalyvavo beveik 7000 žmonių.
Maratono nugalėtojais tapo Lukas Tarasevičius ir lenkė Dalia Kampa, „Hollister“ pusmaratonyje triumfavo Remigijus Kančys ir britė Ruby Whyte-Wilding, „Forvia Hella“ 10 km distancijoje nugalėjo Mantas Jankauskas ir Monika Bytautienė, o SDG 5 km bėgime – latvis Nikita Samsonovs ir Danielė Šatikaitė.
„Žinoma, kad norėčiau sugrįžti į Kauno maratoną. Šiemet dėl remontų trasa nebuvo ideali, bet bendrai renginys buvo tikrai geras. Įvertinus oro sąlygas, tai šventė praėjo puikiai“, – džiaugėsi D. Petkevičius.
