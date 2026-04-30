Nidoje startuoja tarptautinė „Baltic Sea Trophy“ regata: 100 dalyvių, stiprūs vėjai ir pakili nuotaika

Tai – pirmas kartas, kai būtent Lietuvai buvo suteiktas šansas organizuoti pirmąjį šios regatos etapą, kuris Nidoje vyks balandžio 30 – gegužės 3 d. Vėliau regata persikels į Latviją, Kuiviži, (birželio 10–14 d.), kiek vėliau į Suomiją, Helsinkį (liepos 2–5 d.) galiausiai finišuos Estijoje, Taline (liepos 9–12 d.).
„Labai džiaugiuosi, kad po ilgų organizacinių darbų, šita didelė buriavimo šventė, į varžybų distanciją subūrusi 100 jaunųjų sportininkų iš 6 valstybių, pagaliau startuoja ir startuoja pas mus, Lietuvos buriavimo sostinėje Nidoje. Tiesa, buriavimo sąlygos jau pirmosiomis regatos dienomis išmėgins ne tik buriuotojų meistriškumą, bet ir ištvermę bei drąsą. Šiandien nusimato stiprus vėjas, pakankamai žvarbus pavasariškas oras. Tačiau buriavimas yra tas sportas, kuris ugdo stiprias, savarankiškas asmenybes, tad tikiu, jog po intensyvios lenktynių dienos ant vandens, jaunimas į krantą grįš su plačiom šypsenom“, – prieš startą dalinosi Lietuvos „Optimist“ jachtų klasės asociacijos prezidentas Kristupas Valenta.
Šiandien, balandžio 30 d., regata startuos su iškilminga, teatralizuota regatos atidarymo ceremonija, kuri vyks su vaizdu į banguojančias marias ant Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ terasos. Iš karto po jos jaunieji sportininkai patrauks ruošti laivų ir pajudės į Kuršių marias link lenktynių distancijos starto linijos.
Orų prognozė šiandien žada stiprų, gūsiuose 18 mazgų (9 m/s) galintį pasiekti vėją. Penktadienį ir šeštadienį vėjas turėtų būti kiek silpnesnis, tačiau finalinę regatos dieną, sekmadienį, turėtų sugrįžti pilnu pajėgumu – pastovus greitis sieks apie 15 mazgų (apie 7–8 m/s), gūsiuose – vėlgi iki 18 mazgų (9 m/s). Kasdien, jei oro sąlygos leis, planuojama įgyvendinti po 3 lenktynes.
Prieš pat varžybų startą Nidoje vyko ir šioms varžyboms pasiruošti skirta „Optimist“ treniruočių stovykla su patyrusiais, tarptautinius „Optimist“ čempionus ugdančiais treneriais – ukrainiečiu Pavlo Donstovu ir italu Michele Ricci, taip pat Lietuvos treneriais Ryčiu Alksnevičium ir Jurgiu Jurgelioniu. Į stovyklą prisijungė ne tik jaunieji Lietuvos buriuotojai, bet ir regatoje planuojantys startuoti sportininkai iš Latvijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Ukrainos.