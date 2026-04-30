Pirmuosius taškus pasaulio čempionate praradusi jaunių ledo ritulio rinktinė kovos dėl diviziono aukso

2026 m. balandžio 30 d. 16:49
Lietuvos U18 ledo ritulio rinktinė Taline (Estija) vykstančiose pasaulio jaunių ledo ritulio čempionato IB diviziono kovose 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) po baudinių serijos nusileido Italijos U18 rinktinei ir prarado pirmuosius taškus.
Nepaisant kluptelėjimo, rytoj, 12.30 val. Lietuvos jauniai kovoje su Austrijos bendraamžiais gali iškovoti diviziono aukso apdovanojimus ir bilietą į IA divizioną, jei bet kokia baigtimi laimės šią akistatą.
Įvarčius rungtynėse su Italijos U18 rinktine pelnė Deimantas Šulinskas (26:38, Edgar Viskantas, Mantas Avsejenko), E. Viskantas (42:26, Darius Adakauskas, Joris Aukštakojis).
Šioje dvikovoje lietuviai kantriai vijosi varžovus ir du kartus lygino rezultatą. Pirmuoju atveju kovingai sužaidę varžovų aikštės pusėje prie borto lietuvaičiai surado rezultatyviausią čempionato žaidėją D. Šulinską, kuris pelnė jau penktąjį įvartį čempionate. Antrą kartą rezultatą daugumoje išlygino puikų šūvį į artimą devyniukę paleidęs, pirmąjį savo įvartį pelnęs E. Viskantas, kuris čempionate pirmauja pagal rezultatyvius perdavimus (6).
Pratęsimo metu įvarčių pelnyta nebuvo, baudinių serijoje prireikė šeštojo bandymo, kuriuo Italija išplėšė pergalę.
Geriausiu žaidėju Lietuvos U18 rinktinėje pripažintas Rapolas Bulovas. Lietuviai buvo geresni mesdami į vartų plotą, 23 prieš 21 metimą.
Iškovoję tašką šioje dvikovoje Lietuvos jauniai užsitikrino diviziono apdovanojimus. Jų spalva paaiškės po rytojaus dvikovų.
