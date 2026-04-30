Tik po pratęsimo paaiškėjo paskutinis Lietuvos rankinio lygos pusfinalio dalyvis

Reguliariajame sezone 4 vietą užėmusios Kauno komandos ir laipteliu žemiau likusios Vilniaus ekipos dvikova buvo pati atkakliausiai ir mažiausiai nuspėjama. Dar daugiau intrigos į šią ketvirtfinalio dvikovą įnešė tai, kad „Granitas-Karys“ yra jauniausia, o „Vilnius“ – vyriausia lygos komanda, o skirtingose barikadų pusėse kovojo broliai – Džiugas ir Ugnius Saliamoriai.
Kaip ir reguliariajame sezone, taip ir atkrintamosiose varžybose, visuose vilniečių ir kauniečių tarpusavio susitikimuose pergales iškovojo tik svečiuose žaidusios komandos. Pirmas ketvirtfinalio rungtynes „Vilnius“ laimėjo išvykoje 34:28, antrose „Granitas-Karys“ pasiekė revanšą sostinėje beveik tokiu pačiu rezultatu 33:28.
Lemiamose rungtynėse rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Mindaugas Urbonas, pelnęs 12 įvarčių, Martynas Lapinskas prie pergalės pridėjo 7 įvarčius, pergalingą įvartį pratęsimo pabaigoje pelnęs Arminas Milaknis bei Laurynas Palevičius ir Fathy Mahmoudas įmetė po 4 įvarčius.
„Granito-Kario“ komandai rezultatyviausias LRL rankininkas Simas Butkus pelnė 10 įvarčių, Ernestas Guogis – 9, Marius Kairys – 6, Gytis Zadarnauskas – 4.
„Tenkina tik rezultatas, bet ne žaidimas. Buvome užpykę po antrų ketvirtfinalio rungtynių ir galbūt tikėjomės iškovoti lengvesnę pergalę. Bet koją kišo nesumesti metimai ir vaikiškos klaidos, kurios yra nesuvokiamos tokiai patyrusiai mūsų komandai, – sakė „Vilniaus“ ekipos treneris Kęstutis Lapinskas. – Aišku, labai trūko rotacijos. Žaidėm subintuoti, suteipuoti, bet vis tiek negalime daryti tiek klaidų.“
„Buvo tikrai graži kova – ir taktinė, ir fizinė,
Prieš sezoną daugelio lyderių netekusi „Granito-Kario“ komanda subūrė labai jaunų žaidėjų būrį ir po sėkmingo reguliaraus sezono, vos nepateikė dar vienos staigmenos.
„Po rungtynių nei vienam savo vyrų neturėjau absoliučiai jokių priekaištų dėl parodyto kovingumo, dėl noro nugalėti.
Manau, kad ir sirgaliai pamatė ir įvertino, kiek per sezoną patobulėjo mūsų jauna komanda, kurią nuo pusfinalio skyrė vos vienas įvartis, – teigė 6 sezonus „Granitą-Karį“ treniruojantis V. Grosas. – Norėčiau labai padėkoti ir varžovams. To dar nebuvau matęs per visą
savo karjerą, kad laimėjusi komanda po rungtynių plotų pralaimėjusiems. Reiškia gerai sukovojom ir esam verti pagarbos.“
„Reikia nukelti kepurę prieš „Granito“ jaunimą. Dar nesu matęs, kad per metus būtų suformuota tokia konkurencinga komanda, – teigė „Vilniaus“ treneris K. Lapinskas. – Žavi kauniečių užsivedimas ir kova dėl kiekvieno kamuolio. Jie tikri šaunuoliai.“
LRL pusfinalio serijoje iki dviejų pergalių „Vilnius“ susitiks su reguliariojo sezono laimėtoju ir tiesioginį kelialapį į pusfinalį iškovojusiu Klaipėdos „Dragūnu“. Pirmos rungtynės vyks gegužės 2 d. Klaipėdoje.
Jau gegužės 1 d. prasidės kovos kitame pusfinalyje, kur susitiks Vilniaus „Šviesa“ ir Alytaus „Varsa-Stronglasas“. Ketvirtfinalio serijoje „Šviesa“ 2:0 pranoko Varėnos „Ūlą“, o „Varsa-Stronglasas“ po atkaklios kovos 2:1 įveikė praėjusio sezono vicečempionę Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą.