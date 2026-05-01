Dominuojantis J. Sinneris „Madrid Open“ finalą pasiekė per visą turnyrą pralaimėjęs vos vieną setą

2026 m. gegužės 1 d. 18:59
Lrytas.lt
Pirmoji pasaulio raketė Jannickas Sinneris ir toliau užtikrintai žygiuoja Madride vykstančiame „Madrid Open“ ATP 1000 turnyre. Italas pusfinalyje per kiek mažiau nei pusantros valandos 6:2, 6:4 nugalėjo 25-ąją ATP reitingo vietą užimantį prancūzą Arthurą Filsą ir iškovojo kelialapį į finalą.
24-erių italas mačą pradėjo galingai – jau trečiajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir nuo pat mačo pradžios kontroliavo situaciją korte. J. Sinneris užtikrintai žaidė savo padavimų metu, neleido varžovui susikurti nė vienos „break point“ galimybės, o penktajame geime dar kartą laimėjo A. Filso padavimus. Užtikrintas žaidimas leido italui pirmąjį setą laimėti 6:2.
Antrajame sete prancūzas varžėsi atkakliau ir ilgą laiką sėkmingai laikėsi šalia pirmosios pasaulio raketės. Iki pat devintojo geimo rezultatas buvo lygus 4:4, tačiau tuomet J. Sinneris sulaukė savo progos. Italas realizavo susikurtą „break point'ą“ ir netrukus savo padavimų metu užbaigė susitikimą – 6:4.
Į „Madrid Open“ finalą J. Sinneris žengė per visą turnyrą pralaimėjęs vos vieną setą. Vienintelį kartą italas kluptelėjo pirmajame savo mače, kai setą pralaimėjo Benjaminui Bonzi (ATP-104), tačiau po to laimėjo dešimt setų iš eilės.
Tai buvo jau 22-oji iš eilės J. Sinnerio pergalė visuose šio sezono turnyruose. Paskutinį kartą nesėkmę italas patyrė vasario 19 dieną, kai nusileido Jakubui Menšikui (ATP – 26)
„Madrid Open“ finale J. Sinnerio lauks arba trečioji pasaulio raketė vokietis Aleksandras Zverevas, arba belgas Alexanderis Blockxas (ATP – 69).
