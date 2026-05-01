Europos plaukimo federacija siekia atidėti rusų ir baltarusių sugrįžimą į varžybas

Europos federacijos pozicija aiški – siūloma, kad naujoji tvarka, leidžianti Rusijos ir Baltarusijos atletams varžytis su nacionalinėmis vėliavomis ir himnais, būtų pradėta taikyti ne anksčiau kaip nuo 2026 metų rugsėjo 1 dienos.
Jei šis prašymas būtų patenkintas, iki rudens minėtų šalių sportininkai galėtų dalyvauti tarptautinėse varžybose tik neutralios valstybės atletų statusu (AIN), laikantis iki šiol galiojusių kriterijų.
Sprendimas tiesiogiai susijęs su artėjančiu Europos vandens sporto šakų čempionatu, kuris rugpjūtį vyks Paryžiuje. Šiose pirmenybėse bus varžomasi plaukimo, šuolių į vandenį, dailiojo plaukimo ir plaukimo atvirame vandenyje rungtyse.
Primename, kad prieš kelias savaites „World Aquatics“ paskelbė leidžianti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams grįžti į varžybas be ankstesnių apribojimų. Vis dėlto toks sprendimas Europoje sukėlė didelį nepasitenkinimą – kai kurios šalys, tarp jų Lenkija ir Norvegija, net viešai svarstė atsisakyti rengti joms patikėtus čempionatus.
Jeigu „European Aquatics“ prašymas bus patvirtintas, Paryžiaus čempionate rusų ir baltarusių sportininkai galės startuoti tik kaip neutralūs atletai, o visiškas jų sugrįžimas su nacionaline simbolika būtų nukeltas jau į laikotarpį po vasaros sezono.
