Pirmajame Lietuvos regbio-7 čempionato etape tarp prizininkų nepateko nei vienas Šiaulių klubas

Aukščiausiame divizione šiemet varžosi šešios komandos – trys iš Šiaulių, po vieną iš Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus.
Žaidžiančiojo trenerio Jono Mikalčiaus gimtadienį „Kuršiai“ paminėjo čempionišku žaidimu – laimėtos visos ketverios rungtynės.
A grupėje klaipėdiečiai 52:0 sutriuškino „Šiaulių-Exto“ ekipą bei 26:7 įrodė pranašumą prieš Vilniaus „Geležinį vilką“. Vilniečiai 20:0 pranoko „Šiaulius-Exto“ ir taip pat žengė į pusfinalį.
B grupėje pirmąją vietą užėmė Kauno „Ąžuolas-Šildykis“. Lietuvos rinktinės narius Pedro Soto pasipildę 2024 metų Lietuvos čempionai kauniečiai 28:12 nugalėjo Šiaulių „Regbio akademiją-Vairą“ bei atkakliame mače 21:12 palaužė „Baltrex-Šiaulius“. Šiaulių derbyje „Baltrex-Šiauliai“ 31:7 įveikė „vairiečius“ ir pateko pusfinalį.
Pusfinalyje „Kuršiai“ 33:12 nugalėjo šalies vicečempionus Šiaulių „Baltrex-Šiaulius“, o kauniečiai dramatiškame mūšyje 14:12 nugalėjo „Geležinį vilką“.
Įsibėgėję Klaipėdos klubo regbininkai finale buvo sunkiai sulaikomi – Kauno „Ąžuolas-Šildytis“ nugalėtas užtikrintai 34:7.
Trečiąją vietą užėmė Vilniaus „Geležinis vilkas“, kuris dėl bronzos 17:12 palaužė „Baltrex-Šiaulius“.
Rungtynėse dėl 5–6 vietų Šiaulių „Regbio akademija-Vairas“ 21:7 palaužė „Šiaulius-Exto“. Taigi, visi trys Šiaulių klubai pirmajame etape liko už prizininkų pakylos.
Rezultatyviausias pirmo turo žaidėjas – Kęstutis Karbauskas („Kuršiai“).
Antrajame divizione pirmąjį etapą laimėjo visas tris pergales iškovojusi Vilniaus regbio akademijos (VRA) komanda.
Antrąją vietą užėmė Šiaulių „Baltrex dubleriai“, trečiąją – Vilniaus „Geležinis vilkas-2“, ketvirtąją – Klaipėdos „Kuršiai-2“.
Antrasis ir lemiamas Lietuvos regbio-7 čempionato etapas vyks gegužės 9 dieną Šiauliuose.