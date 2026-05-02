Vartininko įvarčių serija neišgelbėjo „Vilniaus“ rankininkų nuo pralaimėjimo čempionams

2026 m. gegužės 2 d. 23:22
Lrytas.lt
Lietuvos rankinio lygoje kovas pradėjo ir antroji pusfinalio pora – čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“ ir po metų pertraukos tarp keturių geriausių patekęs HC „Vilnius“.
Reguliariojo sezono nugalėtoju tapęs „Dragūnas“ iškart pateko į pusfinalį. Tuo tarpu reguliariajame sezone 5 vietą užėmęs „Vilnius“ ketvirtfinalį baigė tik prieš pora dienų, kai lemiamose rungtynėse po dramatiškos kovos ir pratęsimo įveikė Kauno „Granito-Kario“ komandą ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 2:1.
Pirmose pusfinalio serijos iki dviejų pergalių rungtynėse „Dragūno“ rankininkai namuose nugalėjo „Vilniaus“ komandą 37:31 (21:13).
Ispano Jose Luiso Villanuevos treniruojami čempionai galingu spurtu 5:0 pradėjo susitikimą, o įpusėjus pirmam kėliniui įgijo net 8 įvarčių persvarą 12:4. Antrame kėlinyje „Dragūnas“ laimėjo atkarpą 5:0 ir 41 min. pirmą kartą susikrovė dviženklę persvarą 28:18. Nors išnaudoję kiekybinę persvarą, vilniečiai po vartininko įvarčių į tuščius varžovų vartus dar bandė vytis šeimininkus, tačiau „Dragūnas“ nebeišleido iniciatyvos iš rankų ir iškovojo užtikrintą pergalę.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė ukrainietis Danilas Plakhotinas ir serbas Filipas Hrnjakas, pelnę po 5 įvarčius, Lukas Juškėnas, Tomas Drakšas ir Paulius Čėsna prie pergalės pridėjo po 4 įvarčius, Artūras Budraitis, Deividas Virbauskas ir Matas Kairys įmetė po 3 įvarčius. „Dragūno“ vartininkas moldavas Ionas Saharneanas atrėmė 10 metimų iš 29-ių (34 proc.).
„Vilniaus“ komandai Martynas Lapinskas ir Laurynas Palevičius, pelnė po 7 įvarčius, Mindaugas Urbonas įmetė 5 įvarčius, Arminas Milaknis ir Džiugas Saliamoris surinko po 3 įvarčius.
Vilniečių gretose tarp rezultatyviausių buvo vartininkas Matas Laurikėnas, pelnęs net 3 įvarčius. Tai yra šio sezono LRL vartininkų pasiektas rezultatyvumo rekordas. M. Laurikėnui gerai sekėsi ir ginti savo vartus, jis atrėmė 10 metimų iš 25-ių (40 proc.).
Antros „Vilniaus“ ir „Dragūno“ pusfinalio serijos rungtynės vyks gegužės 9 d. Molėtuose.
Kitame pusfinalyje kovojančios Vilniaus „Šviesa“ ir Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komandos antras rungtynes taip pat žais gegužės 9 d. Alytuje. Pirmas rungtynes sostinėje „Šviesos“ rankininkai laimėjo 33:23.
