Vartininko įvarčių serija neišgelbėjo „Vilniaus“ rankininkų nuo pralaimėjimo čempionams

Reguliariojo sezono nugalėtoju tapęs „Dragūnas“ iškart pateko į pusfinalį. Tuo tarpu reguliariajame sezone 5 vietą užėmęs „Vilnius“ ketvirtfinalį baigė tik prieš pora dienų, kai lemiamose rungtynėse po dramatiškos kovos ir pratęsimo įveikė Kauno „Granito-Kario“ komandą ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 2:1.
Pirmose pusfinalio serijos iki dviejų pergalių rungtynėse „Dragūno“ rankininkai namuose nugalėjo „Vilniaus“ komandą 37:31 (21:13).
Ispano Jose Luiso Villanuevos treniruojami čempionai galingu spurtu 5:0 pradėjo susitikimą, o įpusėjus pirmam kėliniui įgijo net 8 įvarčių persvarą 12:4. Antrame kėlinyje „Dragūnas“ laimėjo atkarpą 5:0 ir 41 min. pirmą kartą susikrovė dviženklę persvarą 28:18. Nors išnaudoję kiekybinę persvarą, vilniečiai po vartininko įvarčių į tuščius varžovų vartus dar bandė vytis šeimininkus, tačiau „Dragūnas“ nebeišleido iniciatyvos iš rankų ir iškovojo užtikrintą pergalę.
Susiję straipsniai
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė ukrainietis Danilas Plakhotinas ir serbas Filipas Hrnjakas, pelnę po 5 įvarčius, Lukas Juškėnas, Tomas Drakšas ir Paulius Čėsna prie pergalės pridėjo po 4 įvarčius, Artūras Budraitis, Deividas Virbauskas ir Matas Kairys įmetė po 3 įvarčius. „Dragūno“ vartininkas moldavas Ionas Saharneanas atrėmė 10 metimų iš 29-ių (34 proc.).
„Vilniaus“ komandai Martynas Lapinskas ir Laurynas Palevičius, pelnė po 7 įvarčius, Mindaugas Urbonas įmetė 5 įvarčius, Arminas Milaknis ir Džiugas Saliamoris surinko po 3 įvarčius.
Vilniečių gretose tarp rezultatyviausių buvo vartininkas Matas Laurikėnas, pelnęs net 3 įvarčius. Tai yra šio sezono LRL vartininkų pasiektas rezultatyvumo rekordas. M. Laurikėnui gerai sekėsi ir ginti savo vartus, jis atrėmė 10 metimų iš 25-ių (40 proc.).
Antros „Vilniaus“ ir „Dragūno“ pusfinalio serijos rungtynės vyks gegužės 9 d. Molėtuose.
Kitame pusfinalyje kovojančios Vilniaus „Šviesa“ ir Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komandos antras rungtynes taip pat žais gegužės 9 d. Alytuje. Pirmas rungtynes sostinėje „Šviesos“ rankininkai laimėjo 33:23.
RankinisKlaipėdos DragūnasHC Vilnius
Rodyti daugiau žymių