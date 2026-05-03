Antrasis lietuvių varžovas pasaulio čempionate – Ukraina

Statusas ir tikslai
Pernai IA diviziono čempionate užėmę aukštą 3-ąją vietą, ukrainiečiai atvyko kupini pasitikėjimo savimi. Tai kovinga ir kylanti komanda, atvirai deklaruojanti ambicijas kovoti dėl medalių ir mesti iššūkį favoritams kazachams ir prancūzams. Nepaisant sudėtingos padėties gimtojoje šalyje, ši rinktinė ant ledo visada pasižymi ypatinga motyvacija ir emociniu užtaisu.
Sudėties akcentai ir lyderiai
Ukrainos ekipa išsiskiria jaunyste – tai antra jauniausia čempionato komanda po lietuvių. Lyderiai: gynyboje varžovų atakas griauna komandos ramstis, buvęs Lietuvos komandos kapitono Nerijaus Ališausko bendraklubis Slovakijoje, taip pat kapitonas Igor Merezhko (28, „HK Plzen“, Čekija). Puolime pagrindinį pavojų kelia greitasis Alexander Peresunko (26, „Unia Osviecim“, Lenkija), Andrei Deniskin (27, „KH Torun“, Lenkija), Daniil Trakht (23, „TUTO Hockey“, Mestis, Suomija). Pastarasis vakarykštėse rungtynėse su Lenkija tapo geriausiu rinktinėje.
Pasiruošimo etapas ir kontroliniai mačai
Dėl tebesitęsiančio karo Ukrainos rinktinė neturi galimybės pilnaverčių stovyklų organizuoti namuose, todėl jų pasiruošimas tradiciškai perkeliamas į užsienį – rinktinė ruošėsi Lenkijoje, Bytome Kadangi komanda ilgai laukė nemažos dalies žaidėjų, baigiančių savo sezonus skirtingu metu ir atvykusių į stovyklą skirtingu laiku, apie oficialias ukrainiečių kontrolines rungtynes nėra pateikiama oficialios informacijos. Panašu, kad ukrainiečiai sužaidė vieninteles draugiškas rungtynes prieš čempionatą tarpusavyje, „geltoni“ prieš „mėlynus“.
Ką tai reiškia Lietuvai?
Popieriuje tai galėtų būti viena iš lygiaverčių dvikovų, kurioje spręsis labai svarbūs taškai dėl išlikimo ir pozicijų lentelės viduryje. Abi komandos žaidžia gana panašaus lygio ledo ritulį, tačiau ukrainiečiai pasižymi agresyvesniu spaudimu forecheck'o (spaudimo varžovų zonoje) metu. Šiose rungtynėse viską lems drausmė, pražangų kiekis bei pavojingų momentų realizacija žaidžiant daugumoje. Lietuviams bus kritiškai svarbu atlaikyti fizinį kontaktą ir neįsivelti į chaotišką, greitą „bėk ir mesk“ žaidimą, kuris parankesnis Ukrainos komandai.
Ukraina pirmose čempionato rungtynėse 2:3 nusileido Lenkijai, nors pagal metimus buvo geresnė 32 – 22 ir kone dvigubai ilgiau žaidė daugumoje, 14 minučių prieš 8.