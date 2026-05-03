Finalinėje kovoje dėl pergalės „Baltic Sea Trophy“ – trijų Baltijos šalių atstovai

Į finalinę dieną pirmoje vietoje būdamas žengia latvis Otto Vilnis Reneslācis, turintis 11 baudos taškų ir visas lenktynių dienas demonstravęs stabilius rezultatus – jis net šešis kartus finišavo pirmoje vietoje.
Antroje vietoje prieš finalinės dienos lenktynes – lietuvė Liepa Rimaitė su 19 taškų. Vienas ryškesnių pokyčių kovoje dėl prizinių vietų – po antrosios dienos antroje vietoje buvusios Ukrainos atstovės Ahnieshkos Madonich pasitraukimas iš lyderių trejetuko. Trečiąją lenktynių dieną po vienos išankstinio starto nuobaudos ir dvejų prastesnių lenktynių ji nusileido į 12 poziciją.
Trečiąją vietą šiuo metu užima estas Kimmo Kalle su 35 taškais, ketvirtas – taip pat Estijos atstovas Robert Matt su 36 taškais. Į penktąją vietą pakilo latvis Janis Verners, turintis 42 taškus.
Pasak Kauno sporto mokyklos trenerio Ryčio Alksnevičiaus, trečioji diena didelei daliai sportininkų buvo sudėtingesnė, tačiau svarbiausia dabar – nusiteikti lemiamai kovai ir nebegalvoti apie nesėkmes.
„Tiems, kam nepasisekė, reikėtų pamiršti vakar dienos rezultatus ir žinoti, kad šiandien – nauja diena. Dar laukia trys lenktynės, tad dar bet kas gali nutikti ir tikrai ne viskas prarasta. Buriavime visada reikia kovoti iki paskutinio finišo“, – teigia treneris.
Tiesa, nusiraminti jauniesiems sportininkams, tiek norintiems išlaikyti gerą esamą rezultatą, tiek siekiantiems jį pagerinti, – ne visada taip paprasta, mat lenktynių azartas bei sportinis interesas kartais užvaldo net ir itin jauno amžiaus buriuotojus. Ši regata – ne išimtis: nors dalis sportininkų varžosi jaunesniųjų, U13 grupėje, tačiau kone kaip lygūs su lygiais varžosi ir tarp vyresnių bei siekia kuo aukštesnių rezultatų.
„Aš tikiuosi, kad U13 įskaitoje būsiu tarp prizininkų, tačiau mano tikslas – geriausiųjų dešimtukas bendrojoje įskaitoje“, – teigia Estijos atstovas Vesse Uudam, turintis 73 t., kuris į finalinę dieną žengia būdamas antroje pozicijoje U13 įskaitoje ir 10 pozicijoje – bendrojoje įskaitoje.
Tiek pat taškų turi ir 11 pozicijoje bendroje įskaitoje bei 3 pozicijoje U13 grupėje esantis lietuvis Daugirdas Rimas. Tokios lygiosios tarp antros ir trečios vietos reiškia, kad kova dėl aukštesnio podiumo laiptelio lieka itin įtempta.
Šioje, jaunesniųjų grupėje, prieš finalinę dieną pirmauja Janis Verners, turintis 42 baudos taškus. Ketvirtas rikiuojasi lietuvis Jurgis Valenta su 99 taškais, penkta – Rusnė Krum (121 taškas).
Šiandien, jei oro sąlygos leis, planuojama įvykdyti dar trejas lenktynes, po kurių paaiškės regatos nugalėtojai.
„Kuršių marios ir buriavimo sąlygos jose šiomis dienomis – beveik tobulos, tačiau didžiausias iššūkis „Optimistams“ yra jie patys – konkurentai“, – įtemptą kovą apibendrino vyriausiasis regatos teisėjas Madis Ausman.
„Baltic Sea Trophy“ regata Nidoje vyksta balandžio 30 – gegužės 3 dienomis. Tai pirmas kartas, kai šios regatos, sudarytos iš keturių etapų skirtingose Baltijos ir Šiaurės regiono valstybėse, etapas atkeliauja į Lietuvą.