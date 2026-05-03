Įspūdingas pasirodymas: Lietuvos akmenslydininkės pasaulio čempionate – penktos

Planetos pasaulio veteranų kerlingo pirmenybės vyksta kartu su pasaulio mišrių dvejetų čempionatu, todėl tai yra vienas didžiausių akmenslydžio renginių pasaulyje su 300 kerlingo žaidėjų.
Astos Vaičekonytės komanda, kuriai taip pat atstovavo Lina Janulevičiūtė, Rasa Veronika Jasaitienė, Gaiva Valatkienė ir Jolanta Šulinskienė, sugebėjo itin konkurencingoje C grupėje užimti antrąją vietą ir patekti į ketvirtfinalį.
Turnyro starte užtikrintai nugalėjusios danes, mūsiškės vėliau 8:4 nugalėjo Vengriją, 3:2 dramatiškai palaužė Australijos komandą, o lemiamoje akistatoje dėl antrosios vietos grupėje 8:4 buvo pranašesnės prieš lenkes.
Vienintelę nesėkmę grupėje Lietuvos rinktinė patyrė 2:4 nusileidusi Japonijos ekipai.
Ketvirtfinalyje lietuvės stojo į kovą su elitine Kanados komanda. Staigmenos Lietuvos rinktinė nepateikė – Kanada laimėjo 8:1 ir paliko lietuves penktoje pozicijoje.
„Šį sezoną pradėjome anksčiau treniruotis, o tam, be abejo, reikėjo investuoti daugiau laiko ir nuosavų pinigų. Į veteranų sportą Lietuvoje niekas nenori investuoti. Visgi po pernai metų čempionato Kanadoje žinojome, kad galime geriau – jei tik pavyktų daugiau pasitreniruoti. Tai ir labiausiai mane džiugino – grupės mačuose to labai reikėjo. Su minimaliu pasiruošimu tokio rezultato nebūtume pasiekusios“, – pasakojo Lietuvos rinktinės kapitonė A. Vaičekonytė.
Kalbėdama apie akistatą su Kanada, A. Vaičekonytė neslepia, jog per daug nesijaudino dėl varžovių pavardžių, nes visos komandos gali turėt ir gerų, ir blogų dienų.
„Gaila, kad šias varžoves gavome ketvirtfinalyje. Manau, kad prieš kitas komandas žaisti būtų „lengviau“. Kai kurios Kanados rinktinės narės žaidžia kerlingą ilgiau nei jauniausios mūsų komandos narės. Jos, galima sakyti, gimė ant ledo, – šypsojosi A. Vaičekonytė. – Kitų komandų lygis taip pat buvo pakankamai aukštas – ypač smagu buvo laimėti prieš Australiją, kurios kapitonė visą praėjusį sezoną žaidė moterų elite.
Lietuvėms šiame turnyre talkino specialistas iš Kanados Allenas Gulka, anksčiau keletą metų treniravęs Lietuvos moterų rinktinę.
„Smagu, kad mus palaikė mūsų pirmasis treneris A. Gulka. Jis gyvena Ženevoje ir sutiko būti mūsų treneriu šiame čempionate. Iš esmės esame patenkintos rezultatu – esame penktoje vietoje tarp geriausių pasaulio komandų“, – pabrėžė A. Vaičekonytė.
Praėjusiais metais pasaulio veteranų kerlingo čempionate Kanadoje Lietuvos moterų rinktinė užėmė 11-ą vietą, o 2024 metais Virginijos Paulauskaitės vadovaujama komanda Švedijoje pasidabino sidabro medaliais ir pasiekė istorinį laimėjimą Lietuvos kerlingui.
Pasaulio moterų veteranų čempionėmis tapo Škotijos akmenslydininkės. Jos finale net 10:1 nugalėjo Vokietijos komandą. Vokietės pusfinalyje 4:1 sugebėjo palaužti lietuvių skriaudikes kanadietes.
Kanada rungtynėse dėl 3 vietos 8:1 nugalėjo JAV komandą ir pasidabino bronzos medaliais.
Vyrų čempionato finale JAV rinktinė 7:5 nugalėjo Škotiją, o mače dėl bronzos Kanada 7:4 įveikė Šveicariją.
Tuo tarpu pasaulio mišrių dvejetų akmenslydžio čempionate triumfavo australai, finale 8:4 nugalėję švedus. Bronzą pelnė kanadiečiai, paskutinėse rungtynėse 11:3 įveikę italus.
Pagirtinai kovojęs Estijos duetas Marie Kaldvee ir Harris Lillas su 6 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais A grupėje liko per žingsnį nuo atkrintamųjų – ketvirtas. Galutinėje įskaitoje estams atiteko septinta vieta tarp 20 stipriausių pasaulio komandų.