J. Sinneris Madrido finale mažiau nei per valandą sutalžė A. Zverevą

„Madrid Open“ finale italas 6:1, 6:2 sutriuškino vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-3).
J. Sinneriui švęsti pergalę prireikė vos 57 minučių.
Jannikas šiais metais laimėjo visus 4 žaistus „Masters“ turnyrus bei taip pat triumfavo paskutiniame praėjusių metų „Masters“ turnyre.
Tai taip pat buvo 23-oji J. Sinnerio pergalė iš eilės, Per šį laikotarpį italas pralaimėjo vos 2 setus.
Čempionui atiteko 1000 ATP reitingo taškų ir kiek daugiau nei 1 mln. eurų.
A. Zverevas savo sąskaitą papildė 650 taškų ir 535 tūkst. eurų.
Jannikas SinnerisAlexanderis ZverevasTenisas
