J. Sinneris Madrido finale mažiau nei per valandą sutalžė A. Zverevą

2026 m. gegužės 3 d. 20:14
Jannikas Sinneris (ATP-1) iškovojęs penktąjį „Masters“ titulą iš eilės ir toliau įrodinėja, jog šiuo metu teniso korte jam nėra lygių.
„Madrid Open“ finale italas 6:1, 6:2 sutriuškino vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-3).
J. Sinneriui švęsti pergalę prireikė vos 57 minučių.
Jannikas šiais metais laimėjo visus 4 žaistus „Masters“ turnyrus bei taip pat triumfavo paskutiniame praėjusių metų „Masters“ turnyre.
M. Kostyuk Madrido turnyro finale be didesnio vargo susitvarkė su ruse

Pusfinalių prakeiksmas toliau persekioja E. Butvilą: šįkart suklupo Kazachstane

Dominuojantis J. Sinneris „Madrid Open" finalą pasiekė per visą turnyrą pralaimėjęs vos vieną setą

Tai taip pat buvo 23-oji J. Sinnerio pergalė iš eilės, Per šį laikotarpį italas pralaimėjo vos 2 setus.
Čempionui atiteko 1000 ATP reitingo taškų ir kiek daugiau nei 1 mln. eurų.
A. Zverevas savo sąskaitą papildė 650 taškų ir 535 tūkst. eurų.
