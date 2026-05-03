Lietuvos ledo ritulio rinktinė minimaliai nusileido Ukrainai

Vienintelį įvartį Lietuvos komandai pelnė Dovydas Jukna (32:01, Paulius Rumševičius, Emilijus Krakauskas).
Po dvikovos nuo krūvio marškinėlius turėjo gręžti vartininko pozicijoje pirmosiose rungtynėse su Kazachstanu žaidusį Faustą Nausėdą pakeitęs Laurynas Lubys. Čempionate debiutavusiam vartų sargui teko 35 metimai į vartų plotą.
Kaip ir dvikovoje su Kazachstanu, gana greitai išryškėjo varžovų teritorinė persvara, kurią lietuviai toleravo, laukdami momentų kontratakai. Toks žaidimo planas veikė kone idealiai, tačiau koją rungtynėse pakišo pražangos. Ukrainos rinktinė abu savo įvarčius pelnė daugumoje, ramiai įžaidusi ritulį iki patogaus metimo.
Lietuvos rinktinę į žaidimą grąžino 19-mečio D. Juknos įvartis per varžovų vartininko šalmą, kai ritulys tiesiog perskriejo vartininką ir įkrito į vartus. Pakylėta rinktinės debiutanto sėkmės, Lietuvos rinktinė atrado papildomų jėgų ir perėmė iniciatyvą.
Komandos apsikeitė vietomis, lietuviai ieškojo kelių sukurti pavojingus momentus ir dažniau viešėjo Ukrainos komandos gynybos zonoje, tačiau varžovai kontratakavo gerokai pavojingiau, o rinktinės vartus ne sykį nuo išpuolio vienas prieš vieną gelbėjo L. Lubys.
Lietuviai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės, tačiau nuo ledo lipo atidavę viską, ką turėjo.
Mūsiškiams pavyko suorganizuoti 18 metimų į varžovų vartų plotą. Lietuvos rinktinė surinko 10 baudos minučių, kai varžovai ant nubaustųjų suolo sėdosi du kartus 4 minutėms.
Geriausiu rungtynių žaidėju Lietuvos komandoje pripažintas D. Jukna.
Pirmadienį čempionate – laisva diena, antradienį Lietuvos rinktinė stos į žūtbūtinį mūšį su Japonijos rinktine, kuri čempionate taškų taip pat neturi, o šiandien patyrė antrąjį pralaimėjimą, 0:6 (0:0, 0:3, 0:3) Kazachstanui. Sekmadienį, antrąją čempionato dieną 20.30 val. uždarys be pralaimėjimų žengiančios Lenkijos ir Prancūzijos rinktinės.