Aistros sukilo po vos keliolika sekundžių trukusios jo ir Dovydo Rimkaus kovos. Tąsyk lengvą lietuvio smūgį sugėręs A. Durakovičius liepė teisėjui nutraukti kovą.
Tokio priešininko sprendimo nesuprato nei D. Rimkus, nei „Žalgirio“ arena, nei UTMA vadovas Viktoras Gecas, kuris dar tą patį vakarą paleido strėles į svečio iš Bosnijos pusę.
„Jis pasielgė labai negražiai. Turim sutartinius įsipareigojimus ir jis bus nubaustas“, – oficialioje spaudos konferencijoje teigė V. Gecas.
Sekmadienį savo poziciją pagaliau išreiškė ir pats A. Durakovičius. Kikboksininkas teigė, kad jis buvo šantažuojamas.
„Laikiau viską savyje ir tylėjau iš pagarbos, bet tai buvo mano klaida. UTMA ir kai kurie iš jūsų vadinamųjų „žurnalistų“ tikrai manė, kad po visko tylėsiu? Klydote.
Du skrydžiai, dviejų valandų kelionė, atvykstu į viešbutį ir net nespėju atsikvėpti, kai jau esu tempiamas į fotosesijas ir interviu. Jokio poilsio, jokio atsikvėpimo. Gerai – aš tam pasiruošęs.
Tada atėjo svėrimų metas – siunčiame mane atgal dėl 200 gramų. Numetu svorį, grįžtu ir pasisveriu kaip profesionalas.
Prieš kovą buvau šantažuojamas ir man grasino tam tikri asmenys, tada renginio metu kažkoks idiotas iš minios bando prieš mane pakelti rankas. Ką darote jūs? Jį apsaugote. Ir po viso to? Jūs man net nesumokate.
Galvojate, kad galite nemokėti, tarsi būčiau kažkoks kvailys, su kuriuo galima žaisti? Ne su tuo žmogumi prasidėjote. Niekada daugiau nekalbėkite apie „profesionalumą“. Niekada daugiau nekalbėkite apie „pagarbą“. Ir daugiau nekvieskite kovotojų, jei nesugebate užtikrinti elementarių dalykų – saugumo ir apmokėjimo“, – rašė kovotojas.
Kiek vėliau bosnis pridūrė, kad D. Rimkų nugalėtų dešimt kartų iš dešimties.