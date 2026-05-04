Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės vilčių čempionate – olimpietės G. Aleksandravičės pergalė, T. Puroną sustabdė trauma

2026 m. gegužės 4 d. 16:29
Kaune vykusiame Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės vilčių čempionate pergalę iškovojo po motinystės atostogų į sportą grįžusi viena labiausiai patyrusių Lietuvos penkiakovininkių Gintarė Aleksandravičė. Vyrų varžybose traumą patyrė vienas iš lyderių – Titas Puronas.
Antrus metus iš eilės vykusiame šalies vilčių čempionate sportininkai varžėsi visose šiuolaikinės penkiakovės rungtyse, išskyrus fechtavimąsi.
Pajėgiausiems penkiakovininkams tai buvo generalinė repeticija prieš pirmąjį startą pasaulio taurės varžybose.
Moterų varžybose prizininkių trejetą nulėmė paskutinė bėgimo ir šaudymo rungtis. Triskart olimpietė G. Aleksandravičė įrodė, kad ir po pertraukos karjeroje tai išliko stipriausia jos rungtimi – sportininkė startavo iš trečios pozicijos, 5 sekundės nuo starto šūvio, o finišo liniją kirto atsiplėšusi 20 sek. nuo kitų varžovių (1209 tšk.).
Antrą vietą laimėjo po čiurnos traumos į varžybas grįžusi Elzė Adomaitytė (1176 tšk.), trečią – Ieva Želvytė (1172 tšk.).
Vyrų varžybose dalyvavo tik vienas iš šalies lyderių – Titas Puronas. Deja, penkiakovininkas jau pirmoje kliūčių ruožo rungtyje patyrė traumą.
Po atlikto magnetinio rezonanso tyrimo paaiškėjo, kad jam plyšo meniskas. Varžybose nugalėtoju tapo Danielius Jevensaperas (1322 tšk.), antrą vietą užėmė Ignas Zaveckas (1302 tšk.), trečią – Justas Štuikys (1293 tšk.).
„Tai buvo kontrolinis startas prieš pagrindinius sezono startus. Savo sportininkų rezultatais esu pakankamai patenkintas, liūdna dėl Tito Purono traumos.
Gintarės Aleksandravičės pasiruošimas vyksta pagal planą, rezultatai atitinka lūkesčius ir su nekantrumu laukiame pasaulio taurės etapo.
Džiugina, kad Gintarė prisipratina kliūčių ruožą ir šįkart trasą įveikė pakankamai solidžiu rezultatu“, – po varžybų sakė Lietuvos rinktinės treneris Paulius Aleksandravičius.
Kitą savaitę 6–7 Lietuvos penkiakovininkai dalyvaus antrame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etape, kuris gegužės 13–17 d. vyks Bulgarijoje.
Tikimasi, kad visiems sportininkams pavyks patekti į pusfinalius, o maksimalus tikslas – 3–4 lietuviai finale.
