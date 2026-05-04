Š. Jasikevičiaus akivaizdoje – istorinis Stambulo „Vakifbank“ triumfas tinklinio Čempionų lygoje

Pilnutėlėje „Ulker Sports“ arenoje, stebint 13 500 žiūrovų, finale „Vakifbank“ tinklininkės 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18) laimėjo miesto derbį prieš Stambulo „Eczacibasi Dynavit“ komandą.
Tarp žiūrovų buvo ir Lietuvos krepšinio treneris Šarūnas Jasikevičius, kuris su Stambulo „Fenerbahce“ komanda šią savaitę atvyks į Kauną, kur vyks trečiosios Eurolygos ketvirtfinalio rungtynės su Kauno „Žalgiriu“. Šaras tapo istorinio tinklinio reginio liudininku.
Septintą kartą tapusi Čempionų lygos laimėtoja, „Vakifbank“ ekipa įsirašė į istoriją, nes septynis kartus stipriausiame Senojo žemyno turnyre iki šiol nebuvo triumfavęs nei vienas ne tik moterų, bet ir vyrų klubas.
Susiję straipsniai
Viso to triumfo centre buvo žaidėja, šios akimirkos laukusi daugelį metų.
„Pagaliau“, – sakė naudingiausia finalo žaidėja, Serbijos tinklinio žvaigždė Tijana Boškovič, paklausta, ką ja reiškia pirmasis Čempionų lygos auksas per ilgiau nei dešimtmetį aukščiausiame lygyje.
„Jaučiu palengvėjimą po tiek metų... Buvau kantri ir pagaliau pasiekiau tai, ko taip seniai norėjau“, – džiaugėsi ji.
T. Boškovič per savo karjerą buvo laimėjusi pasaulio čempionatus, klubų Pasaulio taures ir nacionalinius titulus, tačiau svarbiausias Europos klubinis titulas ilgai buvo neįgyvendinamas tikslas. Finalo vakarą T. Boškovič surengė neįtikėtiną pasirodymą prieš savo buvusią komandą ir pelnė net 33 taškus.
Ji buvo nesustabdoma puolime bei išlaikė šaltakraujiškumą svarbiausiais momentais, kai „VakifBank“ jos labiausiai reikėjo.
Šalia jos spindėjo Marina Markova, kuri tęsė proveržio sezoną Čempionių lygoje ir finale pelnė 26 tašku. Video: https://www.youtube.com/watch?v=FGhU2cuMTak
Visgi ši pergalė buvo iškovota ne vien dėl individualaus meistriškumo. Ji buvo išplėšta per viso savaitgalio dramą.
Mažiau nei prieš 24 valandas „VakifBank“ surengė vieną įspūdingiausių pusfinalio sugrįžimų pastarųjų metų Čempionių lygoje – panaikino 0:2 deficitą prieš Koneljano „A. Carraro Prosecco DOC“ (Italija) ir laimėjo 3:2 (22:25, 18:25, 29:27, 25:23, 15:11). Italijos klubas turėjo net keturias galimybes tašku laimėti mačą, bet tuo nepasinaudojo.
Tai buvo jau trečias kartas šiame sezone, kai Stambulo klubas atsitiesė atsilikdamas dviem setais – to iki tol per vieną Čempionių lygos sezoną nebuvo padariusi nei viena komanda.
Sekmadienio vakarą „Vakifbank“ tinklininkių kovingumas virto trofėjumi.
„Jaučiuosi nepaprastai laimingas, nes ši komanda visą sezoną labai sunkiai dirbo ir smarkiai patobulėjo, – sakė čempionių vyriausiasis treneris Giovanni Guidetti. – Šioje komandoje yra tiek daug ypatingų ir magiškų istorijų. Jos – nugalėtojos. Daugiau nėra ką pridurti.“
G. Guidetti žodžiai perteikė tai, ko negali parodyti vien statistika. Tai buvo komanda, užgrūdinta spaudimo ir išbandymų. Išgyvenusi daugybę dramų, Stambulo „Vakifbank“ sezoną baigė be pralaimėjimų.
„Eczacibasi“ komandai tai buvo dar vienas skaudus finalas po daug vilčių teikusio sezono. Ebrar Karakurt pelnė 20 taškų, Senead Jack-Kisal pridėjo 14 taškų, tačiau to neužteko sustabdyti „VakifBank“ bangos.
„VakifBank“ jau buvo viena ryškiausių šiuolaikinio tinklinio komandų. Dabar jos stovi vienos Europos viršūnėje. Kartais istorija priklauso tiems, kurie niekada nenustoja laukti savo akimirkos. Sekmadienio vakarą ji priklausė „VakifBank“.
Dėl trečiosios vietos susigrūmė du Italijos klubai. „A. Carraro Prosecco DOC“ komanda 3:0 (25:16, 26:24, 27:25) įveikė Skandičio „Savino Del Bene“ ekipą ir pasidabino bronzos medaliais.