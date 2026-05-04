Viliui Gaubui – skaudus kirtis Romoje

2026 m. gegužės 4 d. 14:43
Lrytas.lt
Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas (ATP-121) Italijoje neišlaikė egzamino.
Pirmadienį vykusioje kovoje 21-erių lietuvis po kiek daugiau nei valandą trukusios kovos 4:6, 2:6 nusileido 24-erių šveicarui Leandro Riedi (ATP-128) ir baigė savo pasirodymą dar pirmajame ATP 1000 serijos „Internazionali BNL d'Italia“ vyrų teniso turnyro kvalifikacijos etape.
Apmaudžiai kritęs V. Gaudas nepakartojo praėjusių metų sėkmės – pernai jis Romoje nužygiavo iki trečiojo pagrindinių varžybų etapo.
Už savo pasirodymą lietuvis šiemet gaus kiek daugiau nei 6 tūkst. eurų. Ši nesėkmė taip pat pasijus ir ATP reitinge, kuriame V. Gaudas turėtų iškristi iš stipriausiųjų 130-uko.
