„Epson“ ture Arizonoje – Gilės Bitės Starkutės karjeros pasirodymas: penkta vieta ir šuolis reitinguose

Lietuvos golfo žaidėja „Carlisle Arizona Women‘s Golf Classic“ turnyre tarp 120 sportininkių užėmė aukštą penktąją vietą. Tai yra geriausias jos rezultatas profesionalės karjeroje. Už tai jai atiteko solidi prizinio fondo dalis bei nemažai „Epson Tour“ reitingo taškų.
Per keturias varžybų dienas G. B. Starkutė atliko 278 smūgius ir užfiksavo galutinį PAR -6 rezultatą.
Varžybose triumfavo amerikietė Megan Schofill (PAR -11), o lietuvę taip pat aplenkė dar dvi amerikietės Amari Avery (PAR -10) ir Rachel Kuehn (PAR -8) bei meksikietė Lauren Olivares (PAR -7).
Tiek pirmąją, tiek antrąją dieną G. B. Starkutė raundus sužaidė su 71 smūgiu, PAR lygiam rezultatui. Tuo metu ji rikiavosi 32-oje pozicijoje ir užtikrintai pateko finalinį etapą, kuriame 60 geriausių žaidėjų sužaidė dar du raundus.
Ir tada saulėtoje Arizonoje išaušo trečioji varžybų diena, vainikuota G. B. Starkutės karjeros raundu. Lietuvos golfo pažiba fiksuoja geriausią rezultatą tarp visų dalyvių – 65 smūgiai (PAR -6) ir varžybų lentelėje šokteli net į ketvirtąją vietą.
Sportininkė po šio raundo dar net apgailestavo, kad nepataikė dar gana patogių trijų-keturių ridenimų, kurie būtų dar pagerinę rezultatą. Aštuntoje duobutėje G. B. Starkutė užfiksavo „eagle“ (PAR -2).
„Iki vėliavėlės buvo 232 metrai. Oru kamuoliukas nulėkė apie 170 metrų ir dar apie 50 metrų jis nuriedėjo. Vėliau pavyko jį įridenti iš 13 metrų“, – prisiminė G. B. Starkutė.
Paskutinė varžybų diena nebuvo lengva. Po 17 duobučių lietuvės rezultatas buvo PAR +2, o tai ją bendroje įskaitoje nustūmė į dešimtąją poziciją.
Visgi paskutinėje duobutėje lietuvė pademonstravo klasę – antras savaitgalį užfiksuotas „eagle“ leido raundą užbaigti su PAR lygiu rezultatu, o bendroje įskaitoje sugrįžti į geriausiųjų penketuką.
„Šios keturių dienų varžybos jautėsi kaip „Major“ serijos čempionatas. Žaisti keturias dienas, esant virš 30 laipsnių temperatūrai, nėra lengva. Laukai išdžiūvę, pūtė vėjas, todėl buvo ką veikti. Tris dienas sužaidžiau į PAR – tomis dienomis žaidimas buvo normalus, bet neypatingas. Stengiausi vengti klaidų ir išsaugoti kelis „birdie‘s“. Geras trečias raundas su -6 leido iškopti į viršų“, – džiaugėsi G. B. Starkutė.
Kalbėdama apie paskutinę duobutę, Lietuvos golfo lyderė pabrėžė tikslų smūgį su gana sudėtinga „4-iron“ lazda.
„Paskutinę dieną buvo labai vėjuota ir visą dieną laukas neleido atsikvėpti. Paskutinė duobutė buvo 202 m atstumu. Su ketvirto „iron‘o“ lazda nusimušiau kamuoliuką per 20 cm nuo duobutės. Tuo metu net nelabai kas plojo ir nemačiau, kad nusimušiau taip arti“, – kalbėjo G. B. Starkutė.
Lietuvė neslepia, kad žaisti dykumose jai yra paranku, nes panašiuose laukuose ji žaidžia dar nuo studijų Arizonos universitete laikų.
Turnyro Arizonoje prizų fondą sudarė 400 tūkst. JAV dolerių.
Atnaujintame „Epson“ turo reitinge G. B. Starkutė iš 80-os pozicijos šoktelėjo net į 29-ąją. Tai dar vienas jos rekordas dar tik įsibėgėjančioje profesionalės karjeroje. Olimpiniame „Rolex“ pasaulio reitinge lietuvė iš 912 vietos pakilo į 731-ą – tai taip pat jos aukščiausias pasiekimas. Iš viso pasaulio reitinge klasifikuojama apie 3000 žaidėjų.
Kitas „Epson“ turo etapas – „Reliance Matrix Championship“ – vyks gegužės 7–10 dienomis Las Vegase, „Spanish Trail Country Club“ aikštyne.