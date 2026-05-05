Lietuvos jaunimo rinktinės boksininkai patirtį kaups tarptautiniame turnyre Sakartvele

Simonas Puniškis (svorio kategorija iki 60 kg) gegužės 5 d. (antradienį) šešioliktfinalyje boksuosis su Azerbaidžano kovotoju Ali Baghishovu, o Artūras Majauckas (iki 65 kg) taip pat gegužės 5 d. šešioliktfinalyje išbandys turko Fuato Bariso Ogulo jėgas.
Kornelijus Kerpė (iki 55 kg) gegužės 6 d. (trečiadienį) aštuntfinalyje susitiks su kartvelu Giorgiu Tsutskiridze, o Matas Naumcevas (iki 75 kg) gegužės 6 d. turnyre startuos aštuntfinalio kova su Moldovos atstovu Nichita Lisiiu.
Edvinas Drutelis (iki 85 kg) sėkmingų burtų dėka pateko į ketvirtfinalį, kuriame gegužės 7 d. (ketvirtadienį) boksuosis su kartvelu Eldariu Ivanashviliu. Daumantas Vilkas (iki 90 kg) gegužės 7 d. irgi pradės pasirodymą ketvirtfinalyje – ten jo lauks varžovas iš Armėnijos Vardanas Avetisyanas.
Galiausiai ketvirtfinalyje, numatytame gegužės 7 d., startuos ir Danielius Steponavičius (virš 90 kg) – lietuvis ringe susitiks su rumunu Denisu Cucu.
Vėliausiai – tik gegužės 8 d. (penktadienį) – turnyro pusfinalyje startuos vienintelė Lietuvos delegacijos mergina Jelizaveta Jakimova (iki 57 kg), kuri boksuosis su ispanės Garcios Peinado ir kirgizės Azizakhon Pazilovos poros nugalėtoja.
Kartu su sportininkais į Sakartvelą išvyko treneriai Aleksandras Baranovas (Vilnius) ir Vidas Bičiulaitis (Kaunas). Turnyre taip pat dirbs tarptautinės kategorijos teisėjas vilnietis Andžėjus Sinicyn.