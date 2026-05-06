Į Sakartvelą Europos kiokušin karatė aukso išvykę Lietuvos meistrai nesismulkina: keliama užduotis – tik pirmoji vieta

Mūsiškiai Sakartvele sieks apginti praėjusiais metais Vengrijoje iškovotus keturis čempionų titulus – svorio kategorijoje virš 90 kg pirmąją vietą sieks neužleisti Naujosios Akmenės sportininkas Paulius Žimantas, svorio kategorijoje iki 50 kg – kaunietė Brigita Svinkūnaitė, svorio kategorijoje iki 65 kg – anykštėnė Aneta Meškauskienė, virš 65 kg – pasaulio čempionė vilnietė Brigita Gustaitytė.
Be to dar 3 prizines vietas Vengrijoje Lietuvos sportininkai užėmė ir katos rungtyje: Europos vicečempionu tapo Tomas Zienius, o bronzą pelnė suaugusiųjų varžybų debiutantas Nikas Kvasys.
Į Batumį trečiadienio popietę iš Vilniaus ir Rygos išvyko itin gausi Lietuvos delegacija – iš viso jaunimo čempionate ir suaugusiųjų pirmenybėse varžysis net 58 mūsų šalies atstovai.
Šeimininkai kartvelai kovoms išstatė 37 dalyvius, o prie gausiausių delegacijų priskiriamos 54 narius turėsianti Ukraina ir 52 dalyvius – Lenkija. Iš viso varžybose ant tatamio žengs 22 šalių pasiuntiniai.
„Mūsų rinktinės nuostatos aiškios – visi deleguojami sportininkai privalo kovoti tik dėl pirmosios vietos, – tikino pasaulinės kiokušin karatė federacijos Valdybos narys bei Europos kiokušin karatė federacijos viceprezidentas lietuvis Romas Vitkauskas. – Mūsų sporto šaka yra išskirtinė. Tu negali nelaimėti, bet visiems sakyti, kad pasiekei asmeninį ar šalies rekordą.
Pas mus mus yra visiškai aišku – arba laimi, arba pralaimi. Net ir pralaimėjimas taip pat pas mus kitoks – gali būti antras, trečias, bet tave gali išnešti iš tatamio. Kiokušin karatė sportas Lietuvos atletams kelia visiškai kitokią atsakomybę – jei laimėjai namie, tu turi teisę vykti į Europą. Turime šalies kiokušin karatė federacijoje tokią viziją jau apie 20 metų – laimintis žmogus, iškovojęs Lietuvos čempiono vardą, turi vykti į Europą. Ir nesvarbu, ar jis ateityje bus olimpiadų dalyviai, ar tik varžysis Europoje, tačiau jis turi važiuoti. Tai svarbiausias motyvatorius garsinti šalį“.
Kalbėdamas apie galimybę apginti keturis auksinius titulus, iškovotus praėjusiais metais, R. Vitkauskas tikino, kad toks šansas tikrai yra.
„Dabar bus sunku. Ir praėjusiais metais buvo sunku, – kalbėjo vienas iš tarptautinių kiokušin karatė organizacijos vadovų R. Vitkauskas. – Turime sudėtyje visus keturis čempionus, visi pasirengę, traumų nėra.
Vyrų rinktinė net sustiprėjo: turėjome praėjusiais metais aiškų lyderį Paulių Žimantą, o dabar šioms pirmenybėms prisijungs šešis kartus Europos ir pasaulio čempionas Eventas Gužauskas. Dar gal nustebins ir Laurynas Vaičikauskas, gal kažkas iš jaunosios kartos iššaus. Tikimės tikrai gerai pasirodyti, bet tikrai bus sunku“.
Praėjusiais metais Europos pirmenybes praleidęs klaipėdietis E. Gužauskas rengėsi ne tik šioms pirmenybėms.
Garsų lietuvį jau prestižiniu tampantis ir Japonijoje vykstantis „Čempionų čempionai“ turnyras pakvietė vasarą sudalyvauti stipriausiųjų aštuonių kovotojų turnyre, tad E. Gužauskas per Sakartvelo prizmę mato ir kovas Japonijoje.
„Mano tikslai aukščiausi. Pastaruoju metu startavau tik praėjusiais metais Japonijoje, tai dabar jaučiasi toks neįprastas jauduliukas – tikino Europos ir pasaulio čempionas E. Gužauskas. – Aš noriu laimėti Sakartvele. O jei kalbėsime apie „Čempionų čempionus“, tai ten nelaimėjau da nė karto. Sakysime, abu turnyrai man šiemet yra svarbūs, bet gal šiek tiek bus svarbesnis mūšis Japonijoje“.
Lietuviui, norint užlipti Batumyje ant aukščiausios pakylos, teks pasigrumti ir su itin pastaruoju metu patobulėjusiais kartvelais. Pakeliui į aukštumas mūsiškiui teks vienas arba du varžovai iš Sakartvelo.
„Tas jausmas, kad teks kovoti – yra labai geras. Dar geriau, kai laimi. Taip, kartvelai yra stiprūs, stipri karta užaugo. Bet norime sugrįžti su daugiausiai pergalių iškovojusios rinktinės kraičiu“, – tikino E. Gužauskas.
Tuo tarpu B. Svinkūnaitė sieks apginti jau penktą iš eilės Europos čempionės titulą.
„Kažkaip ramu – jaučiuosi užtikrintai, – tikino B. Svinkūnaitė. – Jei keturis kartus sugebėjau laimėti titulus, tai vadinasi galiu tai padaryti ir penktąjį kartą. Žinote, turiu tokią mintį – jei viską padarei, atidavei save pilnai, tai nesvarbus priešininkas – esi pasirengęs viskam“.
Kiokušin karatė meistrė keturis kartus neužleido savo svorio kategorijoje pirmosios vietos. Paklausta, ar sunku tai daryti. B. Svinkūnaitė šypsodamasi tikino: „Pastebėjau, kad su kiekvienomis varžybomis vis sunkiau susitvarkyti su atsakomybe ir spaudimu – prieš trenerį, prieš rinktinės narius ir Lietuvą. Bet reikia sau įsimušti į galvą, kad apginti titulą yra įmanoma. O kai žinau, jog tai padaryti įmanoma, tuomet – viskas gerai, aš žinau, kad padarysiu.“
Apie medalius Vilniaus oro uoste prieš skrydį į Sakartvelą kalbėjo ir B. Svinkūnaitės treneris Ričardas Poška.
„Tikimės pačių geriausių rezultatų. Rinktinė stipri ir patyrusi, įsiliejo jaunimas, kuris tikimės, kad parodys dantis ir išsikovos savo vietą po saule.
Labai stipri mūsų merginų rinktinė, o vyrai – sunkioji artilerija. Mūsų sunkiasvoriai, tai dar didesnė artilerija – ji Europai kelia siaubą. Bus daug sunkių kovų, teks parodyti viską, ką mokame. Bet tikimės, kad virš savo galimybių pavyks pasirodyti.
Noriu tikėtis, kad šis čempionatas bus sėkmingas – mažiau aukso medalių nei keturi tikrai nenorime, nes tai nebus sėkmingas turnyras. Viliuosi, kad bus viskas gerai ir mus be to kažkas iš saviškių nustebins“, – komentavo R. Poška.