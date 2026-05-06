Kaune nuaidėjo jubiliejinė 60-oji „Gintarinė pora“: nemokamas renginys į areną pritraukė gausų būrį žiūrovų

Ypatingas susidomėjimas
Jubiliejinės tarptautinės sportinių šokių varžybos šiemet išsiskyrė solidžia sukaktimi ir susilaukė išskirtinio susidomėjimo, per dvi dienas čia apsilankė apie 12 tūkst. žiūrovų. Gegužės 3 d. pagrindiniu akcentu tapo nemokamas finalas ir Motinos dienai skirtas koncertas.
„Kauno šokėjai pagal savo pasiekimus niekuo nenusileidžia krepšininkams. Jau daugiau kaip dešimtmetį miestas nuosekliai investuoja į sportinius šokius. Kitąmet bilietus taip pat planuojame dalinti nemokamai“, – pasakojo Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Susiję straipsniai
Į „Gintarinę porą“ susirinko šokėjai iš 43 Lietuvos sportinių šokių klubų, o Pasaulio sportinių šokių federacijos (WDSF) varžybose dalyvavo atstovai net iš 17 šalių.
Nepamirštamas vakaras
Pirmąją dieną varžybų programoje vyko pradedančiųjų, jaunių ir jaunimo pasirodymai, o antrąją – finaluose dėl prizų varžėsi stipriausios standartinių ir Lotynų Amerikos šokių poros.
„WDSF International Open“ standartinių šokių varžybų nugalėtojais tapo Yuan Shaoyang ir Qi Chongxuan – Kinijos sportinių šokių federacijos atstovai, o Lotynų Amerikos šokių kategorijoje triumfavo Jakub Lipowski ir Tereza Kucerova – Europos ir pasaulio čempionatų finalistai bei daugkartiniai Čekijos nacionaliniai čempionai.
Renginyje žiūrovai išvydo ir įspūdingą pramoginę programą: scenoje pasirodė profesionalūs šokėjai Edgaras ir Indrė Baltaragiai, svečiai ir prizininkai iš Danijos Dmitrij Kolobov bei Signe Busk, šokių studija „Aušrinė – Vakarė“.
Muzikinę atmosferą susirinkusiems kūrė Linas Adomaitis kartu su Kauno technologijos universiteto akademiniu choru „Jaunystė“, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos vaikų chorai „Dangi“ ir „Dangiukai“ (vad. Danguolė Beinarytė), „Sūkurio“ vaikai bei atlikėja Gabija Li su gyvo garso grupe.
Vienu jautriausių momentų tapo sportinių šokių klubo „Sūkurys“ šokėjų ir trenerių, pasaulio ir Europos čempionų Linos bei Donato Vėželių atliktas legendinis Jūratės ir Česlovo Norvaišų šokis „Paukščiai“, skirtas pagerbti šią iškilią porą.
Pagerbta legenda
Šių metų „Gintarinė pora“ tapo jautriu memorialu kovo mėnesį anapilin išėjusiam sportinių šokių legendai Česlovui Norvaišai – šio konkurso pradininkui, „Sūkurio“ klubo vadovui ir Kauno garbės piliečiui.
Kartu su gyvenimo ir šokių partnere Jūrate Elena Norvaišiene jie sukūrė vieną ryškiausių Lietuvos šokių istorijų, o jų duetas padėjo tvirtus sportinių šokių pamatus Lietuvoje. Daugiau nei pusę amžiaus vadovaudamas „Sūkurio“ klubui, jis išaugino ne vieną profesionalią, pasaulinio lygio šokėjų kartą.
„Mūsų pradėta istorija tęsiasi tolyn ir išlieka šioje scenoje, kiekviename žingsnyje, kiekviename judesyje – tai yra didžiausia dovana“, – džiaugėsi Jūratė Elena Norvaišienė.
Šiandien „Gintarinė pora“ tai ne tik viena ilgaamžiškiausių, bet ir viena svarbiausių sportinių šokių tradicijų Lietuvoje, gimusi Kaune ir tapusi miesto identiteto dalimi.