Daugiau nei 60 lengvaatlečių suvienijo jėgas Kipre: tikslai – patys aukščiausi

Nuo jaunųjų lengvaatlečių iki tituluotų olimpiečių
Olimpiečiai bėgikai Modesta Justė Morauskaitė ir Gediminas Truskauskas, trišuolininkė Diana Zagainova, ieties metikas Edis Matusevičius, kylanti Lietuvos žvaigždė, daugkartinė šuolių su kartimi rekordininkė Rugilė Miklyčiūtė, į sprinto rekordus besikėsinančios Lukrecija Sabaitytė ir Ema Rupšytė – tik dalis pajėgiausių šalies lengvaatlečių, kurie balandžio 20–gegužės 6 d. Kipre intensyviai ruošėsi vasaros sezonui.
Pasak Lietuvos lengvosios atletikos federacijos generalinės sekretorės Nijolės Medvedevos, tokios gausios treniruočių komandos vienoje vietoje dar nebuvo, o nauda esą akivaizdi.
„Visada turėjau svajonę, kad kuo daugiau lengvaatlečių treniruotųsi kartu, o ne atskirose, po skirtingas vietas išsibarsčiusiose stovyklose.
Juk taip gali pasisemti įkvėpimo ir motyvacijos iš kitų sportininkų, o treneriai suvienija jėgas dėl bendrų komandos tikslų“, – mintimis dalijasi Kipre stovyklautojus aplankiusi komandos vadovė.
Ji drauge su programos „Talentų ID“ vadovu ir kuratoriumi Evaldu Kandratavičiumi jauniesiems sportininkams vedė kelis seminarus, tad stovykloje netrūko ir teorinių žinių.
N. Medvedevai antrina ir į stovyklą gausią, net 10 auklėtinių komandą atsivežęs bei du jaunus ir perspektyvius šuolininkus iš Klaipėdos ir Marijampolės prijungęs nacionalinės rinktinės šuolių rungčių vyr. treneris Marius Vadeikis. „Smagu, kad tiek daug lietuvių turėjo galimybę sportuoti kartu.
Labiausiai džiugu dėl jaunųjų atletų, kurie galėjo pamatyti mūsų rinktinės lyderius darbinėje atmosferoje iš arti. Sąlygos sportuoti labai geros – vos išėjus pro viešbučio duris patenki į stadioną, gali treniruotis kad ir visą parą. Lepino saulė ir šiluma“, – įspūdžiais dalijasi tituluotas šuolininkas.
Visi už vieną, vienas – už visus
Pats šuolio į tolį asmeninius rekordus vis dar gerinantis M. Vadeikis taip pat pažymi, kad per stovyklą sustiprėjo ir komandinė dvasia.
„Komandiškumas ypač jautėsi, kai vyko sunkios greičio ištvermės, ištvermės treniruotės. Iš visų stadiono kampų buvo girdimi raginimai ir palaikymo šūksniai.
Tai motyvuoja darbą atlikti dar kokybiškiau. Sprinterių estafetės treniruotės, vedamos trenerio Marto Skrabulio, visada baigdavosi bendru šūkiu. Jį, tikiuosi, išgirs visa Lietuva ir Europa po sėkmingo rinktinės pasirodymo“, – šypsosi M. Vadeikis.
Tie patys momentai įsiminė ir šuolininkei su kartimi R. Miklyčiūtei. „Pirmą kartą į stovyklą važiavome su tokia didele rinktinės komanda, visi savi, visi vieni kitus palaikė.
Bėgant atkarpas, palaikymas girdėdavosi net iš kito stadiono galo, o tai labai motyvuodavo išspausti iš savęs maksimumą. Net nesijautėme esantys kitoje šalyje, nebuvo kada pasiilgti namų“, – sako daugkartinė Lietuvos rekordininkė.
Ji priduria, kad nors beveik visos stovyklos dienos buvo intensyvios, o dažnai per dieną sportininkų laukė ir dvi treniruotės, likusį laisvą laiką stengtasi išnaudoti produktyviai.
Ledo vonios, masažai ir kitos atsistatymo priemonės, pasivaikščiojimai po miestelį ar tolesnės išvykos prie jūros, stalo žaidimai, svarbiausių Kauno „Žalgirio“ kovų Eurolygos atkrintamosiose peržiūros – visa tai dar labiau sujungė tiek Lietuvoje kartu besitreniruojančius lengvaatlečius, tiek tuos, kurie įprastai susitinka tik varžybose.
Namo grįžusių sportininkų laukia skirtingi tarptautiniai startai, o didžiausios varžybos Lietuvoje – birželio 5–6 d. Palangoje vyksianti LLAF taurė bei liepos 24–26 d. taip pat Palangoje vyksiantis Lietuvos čempionatas.
Pagrindinis sezono tikslas – Birmingame (JK) rugpjūčio 10–16 d. vyksiantis Europos lengvosios atletikos čempionatas.
Kol kas pirmenybių normatyvą yra įvykdę disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, bėgikė Gabija Galvydytė, šuolininkas į aukštį Juozas Baikštys ir daugiakovininkė Beatričė Juškevičiūtė.
Jaunųjų lengvaatlečių šią vasarą laukia Europos jaunių (iki 18 metų) čempionatas Rietyje (Italijoje) ir Pasaulio jaunimo (iki 20 metų) čempionatas Oregone (JAV).