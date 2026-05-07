LTOK ragina pasaulį neleisti Baltarusijos sportininkams dalyvauti varžybose su savo nacionaline simbolika

2026 m. gegužės 7 d. 22:03
Lrytas.lt
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) reiškia didelį nusivylimą dėl Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) Vykdomojo komiteto gegužės 7 d. sprendimo, kuriuo nebepratęsiamos rekomendacijos dėl Baltarusijos sportininkų dalyvavimo tarptautinėse varžybose draudžiant jiems naudoti nacionalinius simbolius.
Tai palengvina sąlygas Rusijos agresiją remiančios šalies sportininkams sugrįžti su savo simbolika į tarptautinę areną.
„LTOK nepritaria šiam sprendimui. Negalime apsimesti ir sakyti, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą baigėsi. Raginame federacijas parodyti principingumą ir neleisti Rusijos agresiją remiančios šalies atletams demonstruoti tarptautinėse varžybose nacionalinius simbolius“, – pabrėžė LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
Reaguodamas į IOC sprendimą LTOK surengė neeilinį vykdomojo komiteto posėdį, kuriame vieningai deklaravo nepritarimą baltarusių sportininkų grįžimui su nacionaline simbolika. LTOK pozicija išlieka nepakitusi: realybė nepasikeitė, todėl jokie formalūs pataisymai negali pateisinti agresorių ar juos remiančių šalių simbolikos sugrįžimo į stadionus, kol vyksta aktyvūs kariniai veiksmai ir pažeidžiamas Ukrainos teritorinis vientisumas.
Nacionalinių simbolių naudojimas tarptautinėse arenose yra tiesioginis karą sukėlusios Rusijos bei ją remiančios Baltarusijos „minkštosios galios“ instrumentas, kurio tikslas – normalizuoti neteisėtą veiklą ir skaldyti vieningą tarptautinės bendruomenės poziciją.
IOC vykdomąjį komitetą sudaro 15 narių: IOC prezidentė ir keturi viceprezidentai bei 10 narių. Visi nariai renkami visuotiniame IOC narių susirinkime. Baltijos šalių atstovų vykdomajame komitete nėra.
