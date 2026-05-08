26 šalys ir daugiau nei 1000 dalyvių: šeštadienį Vilnius bėgs miško takais

Planuojama, kad „Vilnius Trail Run“, kurio starto ir finišo miestelis įsikurs Kalnų parke, šiemet suburs daugiau nei 1 000 šios sporto šakos entuziastų.
Dalyviai – iš 26 pasaulio valstybių
Šiemet bėgikai į šią jau tradicija tampančią šventę susirinks net iš 26 pasaulio valstybių. Tarp jų – tokios tolimos šalys kaip Brazilija, Indija, Azerbaidžanas, Pakistanas, Pietų Korėja, JAV.
„Tai rodo, kad „Vilnius Trail Run“ tampa vis geriau žinomas pasaulyje“, – sako „Vilnius Trail Run“ organizatorė Natalija Boguševičienė.
Organizatoriai dalyviams šiais metais siūlo platų trasų pasirinkimą – iš viso net 8 distancijas. 400 m ilgio trasa skirta jauniausiems dalyviams, o visi kiti savo jėgas galės išmėginti 1,8 km, 4 km, 15 km, 21 km, 42 km, 70 km ir 108 km ilgio trasose.
„Sakyčiau, kad 4 km trasa yra pati universaliausia – ją gali rinktis jaunimas, šeimos, senjorai, žodžiu, visi. Ypač tie, kurie bekelės bėgimą nori išbandyti pirmą kartą. Norime į trail bėgimą pakviesti kuo daugiau jaunimo, tad šioje distancijoje papildomai apdovanosime greičiausius 13–18 metų dalyvius“, – pasakoja N. Boguševičienė.
Be bėgimo, renginyje numatytos ir dvi – 15 km ir 22 km – ėjimo distancijos, o visi norintys galės susipažinti su šiaurietiško ėjimo technika.
Startai – visą dieną
„Vilnius Trail Run“ prasidės ankstų šeštadienio rytą – 6 val. startuos 108 km ir 70 km bėgimų dalyviai. 42 km įveikti planuojantys bėgikai prie starto linijos stos 10 val., vaikų bėgimai vyks 11 val. Vidurdienį startuos 21 km bėgimo dalyviai, 14 val. – 15 km, o 16 val. – 4 km distancija.
„Tokia programa labai patogi ne tik bėgikams, bet ir tiems, kurie ateis jų palaikyti. Dalyvius žiūrovai galės palaikyti praktiškai visą dieną – tai puikus būdas patiems tapti renginio dalimi“, – sako N. Boguševičienė.
Ne tik varžybos – miesto šventė gamtoje
Organizatoriai akcentuoja, kad „Vilnius Trail Run“ yra ne tik sporto renginys, bet ir bendruomenės šventė. Kalnų parke veiks starto ir finišo miestelis, kuriame lankytojų lauks maisto vagonėliai, poilsio erdvės ir įvairios veiklos.
„Kviečiame ne tik dalyvauti, bet ir ateiti palaikyti sportininkus – trasose, Kalnų parke. Norime, kad kuo daugiau žmonių pabūtų šios šventės dalimi. O kitais metais galbūt grįžtų jau kaip bėgikai“, – sako N. Boguševičienė.
Skirtingai nei tradiciniai miesto maratonai, šis renginys vyks gamtoje.
„Vilniečiai ne tik išvengs eismo ribojimų ar kitų nepatogumų, bet ir turės puikią galimybę daugiau laiko praleisti gamtoje – miškuose ir parkuose“, – priduria organizatorė.
Įspūdingi sportiniai rezultatai
Bekelės bėgimo šventėje šiemet netrūks ir sportinių akcentų. „Vilnius Trail Run“ 70 km distancija yra Lietuvos bekelės bėgimo čempionato rungtis, o 108 km trasa turi tarptautinį IAU „Trail Label“ statusą.
Praėjusiais metais ilgiausioje 108 km distancijoje nugalėjo Edvardas Moseika, trasą įveikęs per 10 val. 10 min. 43 sek. Nuo jo vos 1 min. 50 sek. atsiliko Viktorija Senutienė, tapusi greičiausia moterimi ir užėmusi antrąją vietą bendroje įskaitoje.
70 km trasoje greičiausias buvo Ernestas Kavoliūnas (6 val. 24 min. 1 sek.).