M. Aleknos treneris M. Jusis: didžiausiu iššūkiu tapo pakėlimas nuo sofos

Patyręs ir gerai žinomas treneris iškart patvirtina tai, kas „plika akimi“ vis labiau atrodo akivaizdu – pastaraisiais metais vaikai juda vis mažiau. Daugiau laiko praleidžiant prie ekranų, silpnėja vaikų fizinis pasirengimas, dažniau pasitaiko laikysenos, koordinacijos ir pusiausvyros problemų.
„Panašu, kad vaikams vis sunkiau sekasi paprasti dalykai – bėgti, sprintuoti, varžytis tarpusavyje kieme. Jie tampa mažiau kantrūs, sunkiau koncentruojasi, nori greito rezultato, o jo nepasiekę dažnai viską meta. Mažesnis dėmesys sportui lemia neigiamą įtaką ir disciplinai, savikontrolei, gebėjimui siekti tikslo ir kitiems visame gyvenime labai svarbiems dalykams“, – teigia M. Jusis.
Tad, jo nuomone, „ekranų kartai“ jau reikalinga kitokia prieiga prie sporto: svarbu nebe versti, o apskritai sudominti. Be didelio spaudimo rezultatui, bet su žaidimo elementu ir gera aplinka. M. Jusio teigimu, su gera emocija atsiranda motyvacija.
„Todėl šiandien didžiausias iššūkis yra ne kaip treniruoti, o kaip apskritai „pakelti nuo sofos“. Turint tiek alternatyvų ekranuose, sportas turi visų pirma būti įtraukiantis. Net nesvarbu koks būtent sportas – vien pradėtas bet koks judesys, jei bus siejamas su geromis emocijomis, gali užkabinti, galbūt vėliau padėti atrasti ir „savo“ sporto šakas. Manau, kad šiandien svarbiausia vaikams duoti kuo daugiau skirtingų judėjimo patirčių“, – tvirtina treneris.
M. Jusio teigimu, net jei tikrai ne visi „pajudėję“ vaikai taps profesionaliais sportininkais, bet kokia nuoseklesnė sportinė veikla vis vien stiprins discipliną, pasitikėjimą savimi, gebėjimą dirbti su savimi ir kitais. Be abejo, kai kuriais atvejais viena gera patirtis gali vaiką ir „užkabinti visam gyvenimui“.
Vasaros stovyklų vaidmuo
Šią vasarą M. Jusio sporto klubo „Jusis Training“ komanda prisijungs prie „Playdate“ arenos organizuojamų piklbolo ir padelio vaikų dienos stovyklų Vilniuje. Jose klubo specialistai atliks specialų atletinį testavimą – vertins vaikų reakciją, judesių dažnį, greitį bei šoklumą, o remiantis šiais duomenimis sudarys individualius fizinio pasirengimo profilius su rekomendacijomis. Stiprybes ir tobulintinas vietas suprasti leidžianti informacija paprastai praverčia tiek vaikams, tiek jų tėvams.
Aktyviai padelį žaidžiantis M. Jusis jau išbandė ir piklbolą – JAV vos per penketą metų keliasdešimties milijonų žaidėjų bendruomenę subūrusį rakečių sportą, kuriame susijungia badmintono, stalo ir lauko teniso elementai. Jis patvirtina, kad šis sportas išties „užkabina“ greičiau nei dauguma kitų.
„Čia nereikia ilgo įsivažiavimo, taisyklės aiškios, o pats žaidimas dinamiškas ir smagus. Man patiko, kad jis sujungia kelis elementus – reakciją, koordinaciją, judėjimą – bet kartu nėra per sudėtingas, todėl tinka labai plačiam žmonių ratui. Vaikams tai ypač geras variantas, nes jie greitai pajunta žaidimo malonumą, o ne tik treniruotę“, – kalba treneris.
Jis tiki ir vasaros stovyklų modeliu nepriklausomai nuo konkrečios sporto šakos: toks formatas leidžia vaikams atsitraukti nuo ekranų, daugiau judėti, atrasti sportą per gerą emociją, susirasti draugų. O geros emocijos bei žmonių ir sporto pažinimas gali paskatinti norą judėti ir toliau – jau ne dėl tėvų, o dėl natūralaus smagumo ir paties vaiko motyvacijos.
Minėtose piklbolo ir padelio stovyklose be kitų specialistų dalyvaus ir „Jusis Training“ atletinio rengimo treneris Adrijus Glebauskas – olimpietis šuolininkas į aukštį, kuris savo laikais įsibėgėjęs galėdavo su atsarga „perskristi“ net Arvydą Sabonį. M. Jusio teigimu, vien tokie žmonės bei jų istorijos vaikams savaime yra didžiulė motyvacija ir įkvėpimas.
„Tokios stovyklos būtent tai ir duoda – saugią, įtraukiančią aplinką, kur vaikai gali išbandyti save, judėti ir atrasti, kas jiems patinka. O jei pavyksta bent keliems vaikams parodyti, kad judėjimas gali būti įdomus ir prasmingas – tai jau yra labai didelis laimėjimas“, – sako treneris.