Pradėtas tyrimas dėl galimų finansinių pažeidimų Lietuvos čiuožimo federacijoje

Kaip pranešė LTOK, įtarimų sukėlė federacijos panaudotos Olimpinio solidarumo stipendijos. Jos skiriamos konkretiems sportininkams pasirengti olimpinėms žaidynėms.
„Remiantis skundu bei viešai prieinama informacija, gautos lėšos galėjo būti išleistos ne tiems tikslams, kuriems buvo skirtos. Siekdama apsaugoti sportininkų interesus, komisija iki išvadų paskelbimo neatskleidžia jų pavardžių bei kitų detalių“, – nurodoma LTOK pranešime.
Olimpinio solidarumo stipendijas skiria Tarptautinis olimpinis komitetas. LTOK yra atsakingas už šių stipendijų administravimą Lietuvoje bei informacijos pateikimą Tarptautiniam olimpiniam komitetui.
Susiję straipsniai
Federacijos žeminama ir ujama Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionė neapsikentė – keičia sportinę pilietybę
L. Vanagienė nusprendė nebetylėti apie problemas čiuožimo federacijoje: galime sužinoti dar skandalingesnių detalių
Už skaidrų lėšų panaudojimą pagal paskirtį yra atsakinga sportininkus ruošianti federacija, šiuo atveju – LČF.
„Labai rimtai vertiname gaunamą informaciją apie galimus pažeidimus. LTOK jau nuo 2019 metų teikia teisinę pagalbą sportininkams. Per tą laiką jau ne kartą gauta informacija padėjo apginti sportininkų teises“, – pabrėžia LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
Skundas apie galimus pažeidimus LČF gautas įgyvendinant sportininkų teisių gynimo programą. Pagal ją, sportininkai gali konfidencialiai pateikti informaciją. Pranešėjai ir jų pateikta informacija saugoma kaip advokato profesinė paslaptis, o LTOK pasirūpina nemokama teisine pagalba sportininkams.