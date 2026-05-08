Rusei „baranką“ išrašiusi J. Mikulskytė – turnyro Indijoje pusfinalyje

2026 m. gegužės 8 d. 13:39
Lrytas.lt
Aukščiausią WTA reitingą tarp mūsų tautiečių turinti Justina Mikulskytė (WTA-250) tęsia sėkmingą žygį teniso turnyre Tumkure, Indijoje.
Pirmą setą 5:7 pralaimėjusi 30-metė lietuvė antrajame sete oponentei iš Rusijos Ksenijai Laskutovai išrašė vadinamąją „baranką“, laimėdama jį 6:0.
Po tokio įvykių posūkio trečias setas buvo tik formalumas ir J. Mikulskytė varžovę galiausiai palaužė rezultatu 5:7, 6:0, 6:2 bei prasibrovė į pusfinalį.
Už patekimą į šį etapą aukščiausiai turnyre skirstytai lietuvei atiteko 14 WTA reitingo taškų.
Pusfinalyje J. Mikulskytė kovos su inde Vaidehi Chaudari (WTA-448), kuri ketvirtfinalyje 6:4, 6:7(5), 7:5 įveikė kitą rusę – Jekateriną Jašiną.
