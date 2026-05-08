S. Maslobojevas nekovos dėl čempiono diržo: sprendimą nulėmė rusai

Pats 38-erių kovotojas sprendimą nekovoti birželio 13-ąją vyksiančiame turnyre paaiškino politinėmis aplinkybėmis.
S. Maslobojevas teigė, kad ši kova būtų buvusi itin pelninga ir finansiškai naudinga jam, tačiau vertybės yra svarbesnės.
S. Maslobojevo pilnas pranešimas:
„Sveiki, draugai,
Deja, birželio 13 dieną GLORY turnyre aš nedalyvausiu.
Apie šį turnyrą jau buvau užsiminęs anksčiau. Tai nebuvo tiesiog dar viena kova. Tai buvo reali galimybė susigrąžinti GLORY čempiono diržą, tikslą, dėl kurio dirbau metų metus. Praktiškai viskas jau buvo suderinta. Sąlygos buvo aptartos, pagrindiniai klausimai išspręsti, buvo likę tik keli techniniai dalykai. Bet tada atsirado aplinkybės, kurios viską pakeitė iš esmės.
Noriu labai aiškiai pasakyti: aš kovos neatsisakiau. Mano komanda ir aš buvome pasiruošę kovoti. Buvome pasiruošę atstovauti Lietuvai, žengti į ringą ir siekti čempiono diržo. Tačiau dėl naujų aplinkybių dalyvavimas šiame turnyre man tapo neįmanomas.
Mano komandai buvo bandoma sakyti, kad čia sportas painiojamas su politika. Bet man tai nėra politika. Man tai yra principai. Tai yra vertybės. Tai yra pagarba sau, savo šaliai ir žmonėms, kurie šiandien kovoja už savo žemę, savo namus ir teisę būti laisvi.
Aš esu lietuvis. Mes labai gerai žinome, ką reiškia okupacija, agresija, prievarta ir bandymas atimti iš žmonių teisę gyventi laisvai. Todėl yra dalykų, kurių negaliu ignoruoti. Yra ribos, kurių negaliu peržengti net dėl čempiono diržo, didžiausios karjeros galimybės ar pinigų.
Palaikau ir laikausi daugumos Lietuvos sportininkų pozicijos nedalyvauti ten, kur dalyvauja Rusijos sportininkai. Tai nėra patogumo klausimas. Tai yra vertybinė laikysena. Ir taip, man skaudu. Labai skaudu. Tai galėjo būti labai svarbus vakaras mano karjeroje. Tai taip pat galėjo būti finansiškai pelningiausias įvykis mano karjeroje.
Galimybė susigrąžinti GLORY čempiono diržą, galimybė būti didžiausioje scenoje, galimybė uždirbti daugiau nei bet kada anksčiau. Visa tai buvo labai arti. Bet jeigu dėl tokios galimybės turiu nutylėti tai, kuo tikiu, tada ta galimybė man tampa per brangi.
Sportas man visada buvo garbė, disciplina ir pagarba. Bet sportas negali būti aukščiau žmogiškumo. Negaliu turėti principų tik tada, kai tai patogu. Principai kažką reiškia būtent tada, kai už juos tenka sumokėti kainą. Kaip viskas klostysis toliau, šiandien dar negaliu pasakyti. Dabar koncentruojuosi į rugsėjo mėnesį, treniruotes ir tai, kas laukia priešakyje.“