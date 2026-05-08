Titulą ginanti „Garliava“ dėl aukso kovos su pirmą kartą į finalą patekusia „Kova“

Dėl bronzos medalių kovos Vilniaus „Eglė“ ir Kauno „Žalgiris“.
Abiejose pusfinalio serijose iki dviejų pergalių prireikė lemiamų trečiųjų rungtynių.
Reguliariajame sezone tik 4 vietą užėmusi „Cascada-HC Garliava SC“ pusfinalio serijoje 2:1 įveikė reguliariojo sezono nugalėtoją Vilniaus „Eglę“. Lemiamose rungtynėse Garliavos komanda laimėjo svečiuose 27:22 (12:12).
„Buvo labai sunkios ir daug fizinių bei emocinių jėgų pareikalavusios rungtynės, bet nuo pat pirmų minučių kovojome iki galo ir neleidome sau pasiduoti. Visa pusfinalio serija buvo labai sudėtinga, kaip ir visas šis mūsų sezonas. Turėjome daug iššūkių, traumų ir sunkių momentų, – sakė „Cascada-HC Garliava SC“ komandos atakų lyderė Mantė Voskresenskaja. – Mūsų stiprybė buvo charakteris, vienybė ir tikėjimas viena kita net ir tada, kai atrodė, kad situacija jau slysta iš rankų. Buvome susikoncentravusios, išlikome ramios svarbiausiais momentais ir tai lėmė mūsų pergalę.“
M. Voskresenskaja nugalėtojoms pelnė 7 įvarčius, Martyna Ustilaitė, Laima Baranauskienė ir Emilė Aglinskaitė prie pergalės pridėjo po 5 įvarčius. „Garliavos“ vartininkė Skirmantė Bražiūnė atrėmė 11 metimų iš 25-ių (44 proc.).
„Eglės“ komandai Silvija Mackonytė pelnė 9 įvarčius, Rita Rakauskienė – 5, Austėja Rimkutė – 3.
„Visų rungtynių metu buvo prasta metimų realizacija. Jautėsi kažkoks nervingumas ir dirglumas. Kai nerealizuoji tiek daug metimų, ypač nuo 6 metrų linijos, tai natūraliai atsiranda nepasitikėjimas, – sakė penkis kartus iš eilės finale žaidusios, bet šį sezoną tik dėl bronzos kovosiančios „Eglės“ komandos treneris Karolis Kaladinskas. – Sezonas buvo daug žadantis. Deja, po taurės finalų, kuriuose traumas patyrė net kelios žaidėjos, teko verstis be tikrai ilgo sąrašo žaidėjų. Reikia pripažinti, kad neužteko turimų resursų.“
Kito pusfinalio lemiamose rungtynėse Panevėžio „Kova“ namuose 30:25 (18:13) nugalėjo Kauno „Žalgirį“ ir laimėjo seriją 2:1.
„Pergalę lėmė efektyvesnis mūsų puolimas. Pastarąsias dvi savaites labai sunkiai sekėsi išpildyti atakas, o šįkart puolėjos metė puikiai. Komanda su tokiu puolimu yra nesustabdoma, – komentavo net 22 metimus iš 46-ių (48 proc.) atrėmusi Panevėžio ekipos vartininkė Amanda Vareikienė. – Kibi ir agresyvi mūsų gynyba stabdė varžovių atakas, o dėl tokios gynybos ir mano darbas tampa lengvesnis, nors vis tiek reikėjo nemažai padirbėti tiek fiziškai, tiek ir emociškai.“
Puolime nugalėtojas į priekį vedė rezultatyviausia lygos rankininkė Simona Kolosovė, pelniusi 12 įvarčių. Inesa Verbovik įmetė 6 įvarčius, Laura Salamanavičė – 5, Aistė Tuomaitė – 3.
„Žalgirio“ komandai Karolina Sparnauskaitė pelnė 7 įvarčius, Martyna Vaitkutė ir Greta Burkaitė įmetė po 5 įvarčius, Ramunė Poškutė surinko 4 įvarčius. „Žalgirio“ vartininkė Darja Belokurova atrėmė 18 metimų iš 45-ių (40 proc.).
„Buvo labai svarbu psichologija ir čia, mano nuomone, mes buvome stipresnės. Buvo mirk arba gyvenk rungtynės, todėl ir žaidėm taip, kad jau nebebuvo kur taupytis, – teigė Panevėžio ekipos lyderė S. Kolosovė. – Atakavome ten, kur norėjome ir žaidybinis planas buvo išpildytas idealiai. Vartininkė taip pat labai gerai sužaidė, todėl šiandien buvo komandinė pergalė.“
LMRL finalo serija iki trijų pergalių ir kova dėl bronzos medalių prasidės jau gegužės 10 d.