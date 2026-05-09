Europos čempionato katos rungtyje – Lietuvos karatė kovotojų medalių liūtis

Suaugusiųjų varžybų komandinėje rungtyje vėl neprilygstama buvo iš Klaipėdos „Okinavos“ narių - trenerės Dianos Mačiūtės, Mato Sasnausko ir Niko Kvasio – sudaryta ekipa. Pakeliui į finalą čempionai įveikė Vengrijos ir Ukrainos komandas, o lemiamoje dvikovoje pranoko Rumunijos rinktinę.
„Labai geras jausmas, čia yra svajonių komanda, nes kartu su mokytoja yra du mokiniai, – po finalo sakė per savo karjerą daug aukščiausios prabos titulų pelniusi D. Mačiūtė. – Ta energija yra žodžiais neapsakoma, reikia čia būti ir girdėti. Viskas – iš širdies.“
Trečiąją vietą šioje rungtyje užėmė kita Lietuvos komanda, sudaryta iš Luko Kubiliaus treniruojamų Klaipėdos „Shodan“ auklėtinių – Mato Jonausko, Gretos Intaitės, Rimos Barusaitės ir Dominyko Riaubos. Ši ekipa iki pusfinalio, kuriame nusileido būsimiems vicečempionams, pranoko Lenkijos ir Ukrainos atstovus.
Susiję straipsniai
Asmeninėse suaugusiųjų varžybose lietuviai susirinko visus bronzinius apdovanojimus. Juos pelnė D. Mačiūtė, Raminta Makackaitė (Marijampolės „Tornadas“; treneris – Valius Rudys), M. Sasnauskas ir M. Jonauskas.
Jaunių (iki 18 metų) varžybose merginų Europos čempione tapo Karolina Radžiūnaitė („Shodan“), o komandų finale lietuvišką dvikovą tarp Jono Stanevičiaus, Tito Česnausko ir Dovydo Ūselio („Shodan“) bei Domo Petrausko, Emilijaus Stoncelio, Rasaos Šeškauskaitės ir Herkaus Zibalio („Okinava“) laimėjo pirmieji.
„Negaliu apsakyti, – po finalo apie savijautą sakė K. Radžiūnaitė – Pagaliau tapau čempione! Tiek darbo buvo įdėta, vis pralaimėdavau Europos čempionato pusfinalyje. Tai nesustabdė, ėjau į priekį, ir pagaliau, pagaliau tapau čempione.“
Šeštadienį po pietų Batumyje vyks Europos jaunių čempionato kumitė rungties kovos, o sekmadienį šioje rungtyje geriausius iš geriausių išsiaiškins suaugusieji.