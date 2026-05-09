Pasaulio taurės varžybose – Lietuvos baidarininkų bronza prestižinėje rungtyje

2026 m. gegužės 9 d. 14:33
Lrytas.lt
Prasidėjo baidarių ir kanojų irklavimo tarptautinių varžybų sezonas. Pirmasis pasaulio taurės varžybų etapas gegužės 8-10 d. vyksta Vengrijoje. Segedo trasoje varžosi net 684 baidarininkai ir kanojininkai iš 62 valstybių, reprezentuojančių penkis planetos žemynus.
Pasaulio taurės varžybose yra kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų. Per 2026 ir 2027 m. surinkti reitingo taškai pasaulio ir Europos čempionatuose bei pasaulio taurės varžybų etapuose daugiausia lems kam atiteks kelialapiai į 2028 m. Los Andželo olimpines žaidynes.
Lietuvos rinktinę pirmajame pasaulio taurės varžybų etape sudaro aštuoni baidarių ir kanojų irkluotojai, startuojantys penkiose rungtyse.
Įspūdingai sezoną pradėjo Lietuvos keturvietė baidarė. Olimpinėje 500 m distancijoje Simonas Maldonis, Viktoras Čaplinskis, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja iškovojo bronzos medalius. Finale lietuviai nuotolį įveikė per 1 min. 19 sek.
Nugalėtojais tapusiems varžybų šeimininkams Vengrijos baidarininkams Lietuvos atstovai pralaimėjo 0,55 sek. Sidabrą laimėjo australai (1 min. 18,77 sek.).
Finale lietuviai aplenkė Portugalijos, Vokietijos, antrąją Vengrijos, Danijos, Italijos ir Serbijos keturvietes. Iš viso šioje prestižinėje rungtyje startavo 37 įgulos.
Lietuvos keturvietė užtikrintai nukeliavo ir iki finalo. Atrankos plaukime lietuviai finišo liniją kirto per 1 min. 22,1 sek. ir pralaimėjo tik tiems patiems finalo nugalėtojams vengrams. Pusfinalyje Lietuvos keturvietė buvo nepralenkiama (1 min. 21,7 sek.).
Šeštadienį vyksiančioje vakarinėje varžybų dalyje progą iškovoti dar vieną medalį turės A. Seja ir S. Maldonis. Abu lietuviai pateko į vienviečių baidarių 200 m finalą.
A. Seja užtikrintai laimėjo tiek atrankos plaukimą (34,89 sek.), tiek ir pusfinalį (34,65 sek.). S. Maldonis atrankos plaukime finišavo antras (35,52 sek.), o pusfinalyje užėmė 3 vietą (35,09 sek.). Iš viso šioje rungtyje dalyvavo 48 baidarininkai.
Patekti į finalą nepavyko Andrejui Olijnikui, startavusiam vienviečių baidarių 1000 m distancijoje. Atrankos plaukime lietuvis nuotolį įveikė per 3 min. 36,25 sek. ir užtikrintai pateko į pusfinalį. Čia A. Olijnikas plaukė lėčiau (3 min. 44,37 sek.) ir užėmęs 8 vietą, liko už finalo borto.
Šeštadienį kovas pasaulio taurės varžybose pradės dar dvi Lietuvos įgulos. Pasaulio vicečempionai ir Europos čempionato prizininkai Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas stos prie starto linijos dviviečių baidarių 500 m rungtyje. Dviviečių kanojų 500 m distancijoje varžysis praėjusiais metais į pasaulio ir Europos čempionatų finalus patekę Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas.
