Sakartvelo žemėje Lietuvos kiokušin karatė rinktinė Europos čempionatą pradėjo nuo medalių krušos

Pirmosios dienos heroje tapo palangiškė Karolina Radžiūnaitė. Mūsiškė ne tik jaunimo merginų grupėje kata rungtyje tapo Europos čempione, tačiau Klaipėdos „Shodan“ klubo narė triumgavo ir kumite rungtyje.
Čempionė svorio kategorijoje 55–60 kg susitvarkė su bulgare Ivanina Ivanova, nurungė olandę Maud van Erk ir finale nurungė ukrainietę Yelizavetą Kravets.
„Negaliu apsakyti. Pagaliau. Pagaliau tapau čempione, tiek darbo buvo įdėta... Paskutiniuose Europos čempionatuose pralaimėdavau pusfinaliuose, bet tas manęs nesustabdė – vis tiek judėjau į priekį. Ir pagaliau, pagaliau tapau čempione“, – džiugesio neslėpė jaunoji sportininkė, kurią treniruoja Lukas Kubilius.
Dar vieną auksą iš Sakartvelo parsiveš ir Klaipėdos „Shodan“ atstovas Augustas Ambrazaitis.
Jaunasis kovotojas 75–80 kg svorio kategorijoje pradžioje perlipo švedo Benjamino Collino barjerą, po to rumuną Bogdan Nicolae Ene ir finale nurungė šeimininką kartvelą Amiraną Tatulišvilį.
Sidabro apdovanojimą svorio kategorijoje 65–70 kg triumfavo vilnietis Kipras Norkus.
Jaunių ir jaunimo čempionatuose trečiąsias vietas iki šiol skynęs K. Norkus galiausiai šiemet šalies pirmenybėse tapo čempionu ir įgijo teisę grumtis Europoje. Ir pirmasis bandymas „neprisvilo“ – karatė atstovas iškart pasidabino sidabro medaliu.
Trečią vietą svorio kategorijoje virš 80 kg užėmė vilnietis Damianas Verkovskis.
Pirmoje dienos pusėje savo meistriškumą rodė ir kata jaunims bei vyko suaugusiųjų pirmenybės.
Suaugusiųjų varžybų komandinėje rungtyje vėl neprilygstama buvo iš Klaipėdos „Okinavos“ narių – trenerės Dianos Mačiūtės, Mato Sasnausko ir Niko Kvasio – sudaryta ekipa. Pakeliui į finalą čempionai įveikė Vengrijos ir Ukrainos komandas, o lemiamoje dvikovoje pranoko Rumunijos rinktinę.
„Labai geras jausmas, čia yra svajonių komanda, nes kartu su mokytoja yra du mokiniai, – po finalo sakė per savo karjerą daug aukščiausios prabos titulų pelniusi D. Mačiūtė. – Ta energija yra žodžiais neapsakoma, reikia čia būti ir girdėti. Viskas – iš širdies.“
Trečiąją vietą šioje rungtyje užėmė kita Lietuvos komanda, sudaryta„Shodan“ auklėtinių – Mato Jonausko, Gretos Intaitės, Rimos Barusaitės ir Dominyko Riaubos.
Asmeninėse suaugusiųjų varžybose lietuviai susirinko visus bronzinius apdovanojimus. Juos pelnė D. Mačiūtė, Raminta Makackaitė (Marijampolės „Tornadas“; treneris – Valius Rudys), M. Sasnauskas ir M. Jonauskas.
Jaunių (iki 18 metų) komandų finale lietuvišką dvikovą tarp Jono Stanevičiaus, Tito Česnausko ir Dovydo Ūselio („Shodan“) bei Domo Petrausko, Emilijaus Stoncelio, Rasaos Šeškauskaitės ir Herkaus Zibalio („Okinava“) laimėjo pirmieji.
Po pirmosios dienos kovų Lietuva iš viso iškovojo 15 medalių – 5 aukso, 2 sidabro ir 8 bronzos. Pirmauja Ukrainos rinktinė, kuri turi 14 medalių, tačiau 6 aukso.
Trečioje vietoje yra šeimininkai kartvelai, kurie laimėjo 9 apdovanojimus.
Rezultatai:
Europos jaunimo čempionatas
Merginos
Svorio kategorija 55–60 kg
Karolina Radžiūnaitė – 1 vieta
Vaikinai
Svorio kategorija 65–70 kg
2 vieta – Kipras Norkus
Svorio kategorija 75–80 kg
1 vieta – Augustas Ambrazaitis
Svorio kategorija virš 80 kg
3 vieta – Damianas Verkovskis.
Kata – asmeninės varžybos
Moterys
3 vieta – Raminta Makackaitė
3 vieta – Diana Mačiūtė
Vyrai
3 vieta – Matas Sasnauskas
3 vieta – Matas Jonauskas
U18 merginos
1 vieta – Karolina Radžiūnaitė
Kata – komandinė rungtis
1 vieta – Suaugusiųjų mišri komandinė rinktinė – D. Mačiūtė, M.Sasnauskas ir N. Kvasys.
1 vieta – Jaunimo U18 mišri komandinė rinktinė – J. Stanevičius, T. Česnauskis ir D. Ūselis.
2 vieta – Jaunimo U18 mišri komandinė rinktinė – D. Petrauskas, E. Stoncelis, R. Šeškauskaitė ir H. Zibalis.
3 vieta – Jaunimo U18 mišri komandinė rinktinė – M. Jonauskas, G. Intaitė, R. Barusaitė, D. Riauba.